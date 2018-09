Emmanuel Carrère: "La izquierda europea ha abandonado el terreno de la lucha de clases"

El escritor y periodista francés ha sido esta tarde el protagonista de las 'Converses' con la mesa 'Conviene tener un sitio adonde ir', título que recoge sus crónicas en un volumen recientemente publicado por Anagrama. El autor de 'El adversario', premio FIL 2017, ha opinado sobre literatura de no ficción, puntos de vista, periodismo y política. También se ha referido a dos de sus últimos reportajes periodísticos, uno sobre Calais y otro sobre la figura del presidente Macron.

-Comenzó perfilando una literatura de ficción al uso y de repente hay un giro con El adversario. Desde entonces se ha instalado en la no ficción. ¿Es consciente de ese cambio?

-No. En el momento que tuvo lugar ese cambio no me di cuenta, no me percaté. Mirándolo retrospectivamente sí que lo veo.

-En las crónicas periodísticas usa el yo cuando el periodismo siempre trata de dejarlo fuera. ¿Se falsea la realidad obviando ese yo?

-Sí que se falsea algo. Paradójicamente, al usar el "yo" creo que estamos siendo más objetivos. Aunque la objetividad es de alguna forma ficticia. Pero si admitimos que lo que contamos lo hacemos desde nuestro punto de vista, de alguna manera estamos siendo más exactos y más precisos. En cuanto al uso de la primera persona, si se puede considerar un tanto exhibicionista, al revés, yo creo que es una muestra de humildad y una forma paradójica de objetividad.

-Ahora se ha pasado al otro extremo: al periodismo gonzo o de inmersión, donde el "yo" está en el centro.

-No se trata de estar en el centro, sino que estamos contando algo que pasa por el filtro del "yo". En cuanto hacemos eso, aceptamos que tenemos un punto de vista. Si escribimos sin ese punto de vista, de alguna manera lo que estamos expresando es falso.

- ¿Aunque se altere la realidad?

-El observador también forma parte de la situación y hay que ser consciente de ello. Es como si estamos rodando una película documental, rodamos sobre una tribu primitiva, y podemos realizarla como si nosotros no estuviéramos presentes o realizarlo conscientes de que nuestra presencia allí está alterando la realidad. Para mí, esta segunda manera de hacer las cosas sería más honesta.

-Jean-Claude Romand podría salir de la cárcel. Ahora hay dos Jean-Claudes: el personaje y la persona. ¿Va a haber una continuación de El adversario?

-Si pasara algo extraordinario... Pero no lo creo. No creo que continúe escribiendo sobre ese tema. Si él sale de prisión y quiere verme, no me voy a oponer. Pero no voy a ser yo quien lo vaya a buscar.

-¿Quién ha robado a Marx de la izquierda?

-La izquierda francesa y europea han abandonado el terreno de la lucha de clases. Ese espacio ha quedado vacío y es la extrema derecha la que está tomando posesión de este terreno. El populismo ha ido recuperando esa noción de la lucha de clases. Pienso que siempre ha existido. Es desafortunado que la izquierda socialista haya abandonado la lucha de clases.