´A la sombra de tu luz´, el sueño cumplido de Bruno Sotos

Bruno Sotos ha cumplido un sueño y ahora es momento de disfrutarlo. Está a punto de publicar A la sombra de tu luz, un disco de 12 canciones -de las cuales cuatro ya estaba en su EP Acuarela- que hablan de su día a día. "Lo que hay en este disco no se me irá nunca más", comentó ayer el cantante, emocionado, en el Espai Xocolat, donde presentaba este trabajo, el resultado de muchos meses de dedicación. Así, A la sombra de tu luz es un disco profesional y que, como le dicen sus amigos, "suena de categoría".

En el disco no hay ninguna colaboración porque "queremos que nos conozcan por ser nosotros mismos. En el próximo disco ya veremos si hacemos alguna", explica el de Andratx. Este disco suena diverso: "Hemos intentado que tenga un poco de todo, aunque es súper difícil. A veces parece que está todo inventado. Sí que hay que saber que no hemos perdido la sensibilidad que nos caracteriza a la hora de hacer baladas, pero sí que hemos encontrado la llave para hacer canciones muy marchosas. Por ejemplo, el próximo single, que saldrá en unos mesecitos, será Semillas del destino, una canción que se podrá bailar en las discotecas. Suena muy variado". Así opina también el productor artístico, Toni Noguera, que explica que se ha encontrado un muy buen equilibrio para que pueda sonar "acústico, eléctrico y orquestal".

Para poder conseguir esto, han tenido que buscar una banda. "Antes me veía siempre en el escenario solo con una guitarra. Ahora me cuesta verme sin la banda", revela Sotos. Pedro Moyà, a la batería; Juanjo Montserrat, a la guitarra; y Thony Bloom, al bajo, son los nombres que completan la banda de Sotos.

Una de las cosas más "increíbles" de este disco es que cuenta con las ilustraciones de José Luis Mesas, el artista que firma el cuadro más grande de España. "Es el mejor pintor del mundo, tengo la casa empapelada con sus dibujos", cuenta Sotos. "Cuando le pregunté si quería colaborar en el disco y me dijo que sí, me emocioné", relata. Por su parte, Mesas comentó que pudo escuchar el disco para prepararse su trabajo. La complicidad entre ambos salta a la vista.

Gira en México y España



Durante las dos primeras semanas de octubre, el mallorquín estará en México presentando A la sombra de tu luz, donde le esperan con los brazos abiertos: "Me muero de ganas porque la gente quiere que vaya. Pero también me hace mucha ilusión poder conquistar el público español", dice. Habrá tiempo para eso. Y es que, a su vuelta, presentará el disco en la isla. Será el 27 de octubre en la Sala Mozart del Auditòrium de Palma. "Desde pequeño he visto muchos conciertos allí y esto es un sueño realidad", asegura. Además, estará en Madrid, en Barcelona, Valencia... y muchos más lugares aun por concretar: "Se está abriendo la posibilidad de ir a Argentina, Colombia. Y en diciembre estaré en Miami. Van a pasar cosas muy guapas", apunta. Aunque estas cosas ya han empezado.