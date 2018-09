"Paul Weller y Madonna han dejado una huella imborrable en mí"

Este viernes a partir de las 12.30 horas participará, junto a otros profesionales, en una mesa redonda sobre sellos musicales. La cita, en el Centre Cultural Sa Nostra, de la calle Concepció de Palma.

P ¿Qué sentido tiene un encuentro como el de la Fira B!?

R Todo encuentro que implique fomentar y potenciar la industria musical es más que necesario. Impulsar el talento e industria local a nivel nacional e internacional es siempre más que necesario. La música siempre ha sido tratada como la hermana pequeña de las artes en este país y gracias a ferias y encuentros como Fira B!, Bime, Monkey Week, Womex, Dcode Lab, Primavera Pro, y otros, alzamos -todos los implicados- la voz para demostrar lo importante de la industria musical, no solo a nivel cultural, sino de impacto económico en el país, empleo y turismo. Desde luego que es necesario en Balears por muchos motivos, siempre ha sido tierra de creación artística impresionante y quizás por ser islas, necesite aún más para llegar al resto del Estado y del continente. El talento balear es indudable, y hay muchos artistas llegando fuera de nuestras fronteras llevando las islas como bandera, la identidad balear es única.

P Ahora existe el Mallorca Live, pero durante años Mallorca ha carecido de un festival de música consolidado y multitudinario. ¿Le sorprende?

R Claro que me sorprende, ¿alguien se imagina el Reino Unido sin un Isle of Wight? Fue de los primeros festivales del mundo y ahí sigue triunfando, siendo una isla mucho más pequeña. Mallorca reúne -en principio- todo para el éxito de festivales: localización perfecta, clima perfecto, naturaleza, infraestructura turística, el aeropuerto es hub europeo, la isla es mundialmente conocida y de hecho desde los años 60/70 muchísimos músicos de todos los estilos han viajado y vivido en Mallorca buscando la inspiración que encontró Chopin allí. El Mallorca Live, donde estuve este año, es una gran apuesta, se ha hecho un gran trabajo y está ya en el mapa y circuito nacional e internacional que esperamos sea por muchos años.

P ¿Por qué ha sido tan difícil, en su opinión, consolidar un festival en Mallorca?

R No conozco bien casos anteriores, no creo que yo sea la persona más indicada, porque no soy mallorquín y tampoco y en ningún caso (tanto en islas como en península) creo que sea una sola causa, siempre es un cúmulo de causas o situaciones: concepto, promoción, booking, apoyo local, mala gestión, no enganchar con el lugar. Repito, no sé a ciencia cierta lo que ha pasado, pero sí que deseo y espero que se asienten bien los festivales y cada vez haya más.

P ¿Qué tipo de festival montaría usted en un lugar como Mallorca?

R Pues estando el Mallorca Live, que es bastante abierto a pop rock, indie/alt, electrónica..., y por lo que me sugiere la isla, creo que un festival boutique funcionaría. Cuando me refiero a boutique me refiero a una localización de estas que hay cien en Mallorca que te quita la respiración, con música muy bien definida ya sea jazz, world music, electrónica orgánica, funk, soul, etc etc. Algo pequeño y muy cuidado, eso es lo que me inspira la isla.

P ¿Qué hace rentable a un macrofestival en este país?

R La buena gestión, la buena identidad, el buen marketing, el buen booking, el buen trato al fan, a los medios, a la ciudad, innovarse, mejorar año a año en aspectos que quizás no den beneficios a primeras pero que a la larga lo dan.

P En España no dejan de nacer y nacer nuevos festivales. ¿Hay espectadores para tantos festivales?

R Sí los hay. España es un país de festivales por muchas razones: variedad cultural, de localizaciones, clima espectacular, buenas infraestructuras, y sobre todo los mejores fans.

P¿Con qué festivales españoles no se puede competir?

R La competencia es algo intrínseco al libre mercado. Obviamente intentar montar algo muy grande ahora en Madrid con Mad Cool pues es alto riesgo, lo mismo en Barcelona o Bilbao con otros. Pero más que competir creo que hay que ir por sumar con otros proyectos que den lo que los otros no dan. Por ejemplo en Madrid tenemos Dcode que suma y da algo que no te hace tener que elegir entre Mad Cool o Dcode, puedes ir perfectamente a ambos, porque son diferentes, y se complementan bien. ¿Alguien se imagina que en Londres solo hubiera un festival? Yo no.

P ¿Cuál es su labor en Live Nation, una de las promotoras más importantes del mundo?

R Llevo en la empresa desde que vino a España y antes estuve muchos años en Iguapop y la Iguana Internacional. Mi rol ahora es PR, nuevos proyectos, artist services y A&R de nuestra agencia nacional de artistas locales€ entre otras muchas cosas.

P ¿El negocio de la música está básicamente en los conciertos?

R Yo creo que no, aunque es importantísimo, los tratos con los artistas cada vez son más pequeños, debido que para los artistas sí lo fue al vender menos discos, de ahí que Live Nation a nivel mundial tenga otras divisiones de negocio muy muy importantes como ser ticketera, ser propietaria de recintos, ser un medio de comunicación, productora de películas, llevar el management de artistas, etc. Pero las cosas están encauzándose y cambiando constantemente, las ventas de discos -físico, digitales- repuntan. Y eso es gracias a todos los fans y a los nuevos soportes. Los artistas y la industria tienen nuevas vías de negocio y otras se han impulsado muchísimo como es el publishing y los acuerdos con marcas.

P ¿El precio de las entradas puede matar a la gallina de los huevos de oro?

R Los precios de las entradas van concordes a un análisis de negocio de cada evento que se define por previsión de costes e ingresos y a la ley de oferta y demanda, básicamente. Cuando mucha gente se queja del precio no sabe de verdad lo que hay detrás de ese precio: costes de producción, marketing...y los deals con los artistas.

P ¿La industria musical está tocada de muerte?

R No, más viva que nunca. Eso sí, está evolucionando y quizás le haya costado evolucionar lentamente, pero está más viva que nunca y de hecho sectores que los dábamos por muertos como la venta de discos están no solo repuntando sino llegando a niveles de antaño. Ya veremos con la industria del petróleo, que es mucho más dañina a ver si sabe adaptarse a los tiempos, porque yo veo que en 20 años no habrá vehículos de motores de explosión

P ¿Los discos están llamados a desaparecer?

R No creo, lo dudo y deseo de corazón que nunca pase. Soy coleccionista de discos desde que tengo 14 años, los amo y los amantes de la música deben amarlos. El ser humano es físico, táctil, nos gusta agarrar cosas, mirarlas, olerlas, poseerlas físicamente€ De ahí el aumento de ventas de vinilo en el mundo, son joyas. Y encima ahora al comprar el vinilo tiene descargas en digital gratis, 2 x 1. Para mí el mayor problema es el espacio, no me caben más.

P ¿Qué opinión le merece la vuelta del vinilo?

R En mí caso nunca desapareció; pero obviamente me alegro muchísimo, no solo por mí como fan del formato sino por los artistas y las discográficas, es un ejemplo de cómo hay que saber adaptarse€ Los vinilos con códigos de descarga son la vía a seguir para otras cosas. Consumimos música de distintas formas, yo uso MP3, pongo música en el portátil, en el teléfono, pero lo de sentarme en mi sofá con un buen Ribera y poner la aguja en el plástico, ese es el momentazo de mis tardes o noches.

P¿Conoce las fiestas de Sant Sebastià, de Palma, patrón de la ciudad?

R Muy de pasada.

P ¿Cuál es su fórmula ideal para las fiestas de una ciudad, en lo que se refiere a la música?

R Buena contratación para la identidad del evento, que enganche con la ciudad, pensar en los fans, en la ciudad, en la variedad artística.

P ¿Ocho plazas y 50 grupos o un solo grupo, de alcance internacional?

R Ocho plazas y 50 grupos.

P Palma, para estas fiestas, se gastará 242.000 euros en 2019. ¿Qué fiestas musicales programaría usted con esta partida?

R Si nos lo ajudicaran a Live Nation haríamos muy buenas cosas.

P ¿La música volverá a ser rebelde?

R Siempre lo ha sido, desde el jazz en los 20/30 que era música de degenerados para las mentes conservadoras, lo mismo que el rock and roll en los 50, el blues, el soul, el funk, el rock, el punk, el hip hop, el techno€en todos los estilos hay rebeldía y hay conservadurismo, eso depende de quien está detrás de la creación artística, es una actitud personal. Yo creo que J.S Bach fue un punk y un sicodélico a su manera, rompió moldes de composición y creación que aun ni los entendemos.

P "Todos los artistas de éxito tenemos un mánager que merece estar en la cárcel", ha dicho Fito Cabrales. ¿Tiene algo de razón?

R Hay de todo en todos los sectores. Ha cambiado muchísimo, en los 50 y 60 los artistas firmaban en servilletas contratos de fantasma de la ópera, son sangre y de por vida. Cientos de artistas de blues, soul, pop firmaban sin leer, o ni sabían leer. Se les engañaba, hay cientos de casos, soy ultra fan de Creedence Clearwater revival y John Fogerty estuvo décadas sin poder tocar sus canciones de CCR porque no veía un duro; amo la Tamla Motown y lo mismo, los contratos de Berry Gordy eran de locos. Ahora ya no pasa tanto, no digo que no pase, pero los artistas tienen acceso a abogados y tiene una experiencia mayor.

P ¿Cuál fue su primer concierto como promotor?

R Nunca he sido promotor – promotor como booker, salvo en mis inicios cuando trabajé en una distribuidora de sellos alternativos como Crypt, City Slang, Crammed, Sub pop, Epitaph que si me encargaba de organizar las giras de los grupos de los sellos, era final de los 80 y era todo giras DIY de garaje, punk, grunge, alternative e indie. Luego me llamó Roberto Grima para unierme a su equipo y pasé a otros roles, porque eran varios roles, todos hacíamos de todo en los 90, éramos 4 en la empresa.

P ¿Cuántos conciertos ha organizado?

R Nuestra empresa tanto Live Nation como antes La Iguana, pues miles de miles.

P ¿Con qué artista ha trabajado más veces?

R Yo la tengo, Sonic Youth, Paul Weller, Teenage Fanclub, Vaccines, Franz Ferdinand, Wolf Alice...

P ¿Qué estrella ha dejado en usted una huella imborrable?

R Paul Weller, de ser fan de él con 13 años a trabajar para él y considerarle amigo; Thurston More, un Mozart del ruido; Madonna, en el concierto del Barcelona del Olimpic hace años, julio, 40 grados y ella ahí ensayando bailes y canciones con la banda y bailarines en vez de estar en la piscina del hotel, toda una profesional.

P ¿Nunca soñó con ser una estrella del rock?

R No, thanks.

P ¿Se puede decir que Gay Mercader es el padre de la industria musical española, como él mismo defiende?

R Seguro que hubo promotores antes y los hubo en los 60 y 70 pero Gay es el primero, el más grande y quien hizo esta industria moderna y estructuró todo empresarialmente como negocio real y no como hobby. Le admiro 100% siempre and forever porque además de ser empresario es un amante de la música, la vive, es fan€ Lo mismo que nuestro presidente Robert Grima, le admiro como no se puede describir con palabras, venimos del mismo sitio, de amar la música y de desear que la gente disfrute con ella, el buen promotor es el que es feliz viendo a la gente feliz. Y sin perder dinero.

P ¿Qué busca en un grupo como oyente? ¿Que debe tener una banda para conquistarle?

Identidad, que cuando lo escuches sepas quién es. Honestidad personal y artística. Y trabajo, que trabajen. Hoy en día el trabajo de los artistas no solo es crear buena música sino tienen mucho trabajo de PR y marketing ellos mismos.