La Fira B! inundará Palma de música, teatro y danza

El mercado profesional de música y artes escénicas de Balears, la, que arranca este jueves y se celebrará en distintos puntos de Palma hasta el próximo domingo, bajo la organización de la conselleria de Cultura y el Institut d´Estudis Baleàrics, ofrece un sinfín de propuestas, para todos los públicos.

El menorquín Marco Mezquida y el ganador de un Goya Juan Gomez 'Chicuelo' serán los artistas encargados de abrir la gala inaugural de Fira B!, este jueves, a las 22.00 horas en el Teatre Xesc Forteza. Ambos se han unido con motivo de un disco, Conexión, que nace de la colaboración entre el versatil pianista menorquín y el 'tocaor' de Cornellà. Un álbum que les ha llevado por parte de Europa, América y Japón.

La jornada inaugural, la de hoy jueves, arrancará con Recreo, de Xàfec Teatre (Catalina Valls, 17.30 horas), una comedia que invita a soñar. El mismo día podrá degustarse Cuneta Deluxe de la compañía Abubukaka, de Canarias (Mar i Terra, 19 horas); La nit de Catalina Homar, con Catalina Solivellas (Teatre Principal, 20.30 horas); y All Inclusive, de Unaiuna (Teatre Xesc Forteza, 20.30 horas). En el apartado musical, el jueves sonarán las músicas de Jorge Da Rocha, Pere Navarro, Pere Bujosa y Carlos Sarduy (todos en el Museu de Mallorca); y las de Aurora y los ya citados Chicuelo & Marzo Mezquida (ambos en el Xesc Forteza).

En materia de artes escénicas, de la programación del viernes destaca la pieza Sur de Sal, de Concha Vidal (Teatre Catalina Valls, 17 horas); Llum Trencada, de Iguana Teatre (Mar i Terra, 19 horas); Joc, de Atempo Circ, compañía procedente de Barcelona con diez años de trayectoria (Xesc Forteza, 19 horas); el monólogo La sorpresa del roscón, de Asun Planas (Can Alcover, 22.30 horas) y dos espectáculos relacionados con la danza en el Principal, En construcción (20.30) y Tales of the Body, de Andrea Cruz (22.00).

El sábado se representarán, entre otros títulos, Al Voltant, del colectivo Lamajara (Catalina Valls, 17 horas); Capaltard, de Mals Papers (Mar i Terra, 19 horas); Upsidedown, de la compañía La Mecánica (Xesc Forteza, 17.45 horas); A S´Ombra, de la compañía de circo A Tiro Fijo (Plaça Major, 19 horas); Las muchísimas, del grupo Mariantonia Oliver (Teatre Principal, 20.30), La classe, de El somni Produccions (Principal, 22.00); y Pariéntesis, de Diego y Clara Ingold (Solleric, 23.30).

La última jornada, la del domingo, pondrá en escena Sentinel, del Circ Bover (Principal, 12.00); 1´28, de Raquel Klein (Principal, 13 horas); el recital coreográfico Evocación, de Jaime Hidalgo y Nieves Portas (Conservatori Superior, 17.00); y Aüc – El so de les esquerdes, de Les Impuxibles (Xesc Forteza, 19.00).

Por lo que se refiere a la música, se han programado hasta 44 conciertos. Entre los más atractivos para este viernes el de Romeo (Museu de Mallorca, 22.15); la Glissando Big Band (Museu de Mallorca, 23.15); los rockeros menorquines Nonasound (Portella, 19 horas); Aucell Cantaire, el último proyecto del que fuera líder de los Crudos allá por los 90, Toni Verd (Portella, 20.30 horas); y Papa Topo (Portella, 23.30).

El sábado se podrá escuchar a Clara Peya (Xesc Forteza, 18.30); Blai Vidal Trio (Museu de Mallorca, 20.15); la canción de autor de Marcel Cranc (Museu de Mallorca, 21.45); The Indian Summer (Portella, 20.15); Ombra (Portella, 21.00); y dos grandes nombres, los de Maico (Portella, 21.45) y Jansky (Sabotage, 01.00).

El domingo se despedirá con la música de Psaiko Quartet (Auditori del Conservatori, 10 horas); el piano de Andreu Riera (Conservatori, 11.30); y la violinista Lina Tur (Conservatori, 13 horas).

Además, tendrán lugar numerosas mesas redondas, presentaciones y tertulias, como la dedicada a los sellos musicales, este viernes, con la presencia, entre otros, de César Andion, de Live Nation.