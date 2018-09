La fotografía contemporánea entra en los Premis Mallorca del Consell

Francesc Miralles, Rafel M. Creus y Xisco Bonnín, ayer en el Arxiu del So i la Imatge.

Narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia y ahora, fotografía. El Consell ha anunciado la convocatoria del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània. Un certamen que tiene por objetivo reconocer la labor de los fotógrafos como autores y que en su primera edición está dotado con 7.000 euros en metálico para el proyecto ganador.

Los proyectos tendrán que ser originales e inéditos, no haber sido subvencionados, galardonado o becado en otro certamen, ni editado íntegramente en cualquier otro soporte. El plazo para presentar los trabajos concluye dentro de un mes. El número de imágenes no tendrá que ser inferior a qiunce, en un primer portafolio. Un segundo portafolio, con no menos de treinta imágenes, deberá contener otros proyectos o series del fotógrafo.

"El proyecto fotográfico tendrá que ser un relato, una historia gráfica, no ideas aisladas. También se valorará el recorrido del fotógrafo, su trayectoria. Se premiará la fotografía reflexiva y madura", señalan Rafel M. Creus, director insular de Cultura, y Xisco Bonnín, director del Arxiu del So i la Imatge, centro en el que acogerá una exposición con las fotografías del ganador.

El Premi Mallorca de Fotografia Contemporània está abierto a cualquier persona física y es de ámbito internacional. Los trabajos se pueden presentar en cualquier terminal del Registre General del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l´Hospital, 4; sede del Consell, Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, General Riera, 111; y Llar de la Infància, General Riera, 113). O a través del mail asim@conselldemallorca.net.

El proyecto ganador será elegido por un jurado que integrarán la doctora en Historia del Arte Maria Josep Mulet, el galerista y comisario Bartomeu Simonet Riera y el comisario y teórico Pedro Vicente Mullor. Ejercerá de secretario Pau Pérez-Villegas Ordovás.

"No buscamos ningúna interferencia, de ahí que en el jurado no haya ningún fotógrafo", apunta Bonnín.

Según el director del Arxiu del So i la Imatge, "la práctica fotográfica necesitaba un revulsivo, como es este Premi Mallorca, tras la desaparición del certamen PalmaPhoto. Mallorca es tierra de fotógrafos, de grandes galeristas y comisarios".

Con el Fotografía, ya son cinco los Premis Mallorca: narrativa, poesía y ensayo (Premis Literaris), y el de Dramaturgia, impulsado este mismo año.

"Queda terreno por recuperar. Los siguientes premios tendrían que ser para la música, el cine y las artes plásticas. Hay que consolidar la marca Premi Mallorca", subraya el vicepresidente del Consell, Francesc Miralles.