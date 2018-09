El buen ´karma´ de The Prussians

The Prussians son Dominic Massó, Pau Enric Serra, Tino Lucena, Jorge Alarcón y Ferchu Vallejo.

The Prussians son Dominic Massó, Pau Enric Serra, Tino Lucena, Jorge Alarcón y Ferchu Vallejo.

The Prussians, uno de los grupos mallorquines con más pegada en la escena indie rock, publica su cuarto disco, Karma. Distribuido por Sony Music Spain, el CD contiene catorce canciones marcadas por la experimentación, con la electrónica y las melodías vocales como protagonistas.

"Queremos que la gente cante las canciones, que se quede con las melodías", señala Dominic Massó, compositor y letrista de un grupo que completan Pau Enric Serra, Tino Lucena, Jorge Alarcón y Ferchu Vallejo.

El quinteto, que a lo largo de sus seis años de trayectoria ha compartido escenario con Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs y Los Planetas, entre otros grandes, iniciará el próximo 11 de octubre una gira nacional que les traerá a Es Gremi (Palma) el día 19 del citado mes. Hasta la fecha tienen confirmadas actuaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Córdoba. "En diciembre podremos ver a qué podemos aspirar en 2019", avanza Massó.

The Prussians nació en 2012 "de forma amateur" hasta que publicó su primer disco, Mul Mul (2014). "A partir de ahí todo fue muy rápido y de una forma muy humilde entramos en la escena musical en España. No nos dedicamos exclusivament a la música, por el handicap de estar en la isla. Sino fuera por las ayudas del Institut d´Estudis Baleàrics haríamos la mitad de las cosas que hacemos. Cuadrar conciertos en la península y alojamientos es un gasto muy grande para nosotros", afirman los prusianos.



Sobrados de energía

La elección de Karma para titular este nuevo trabajo de The Prussians no es casual. "Cada día nos despertamos, y cometemos acciones, buenas y malas, y nos preguntamos si esas acciones volverán a nosotros de la misma forma. Muchas veces comprobamos que nuestras buenas acciones no son recompensadas y, por lo contrario, otras malas sí. En ese momento es cuando empezamos a dudar de la existencia del karma. Esta canción –la que da título al álbum– nace de este planteamiento, confiar en la existencia del karma a pesar de que la Historia y nuestro día a día pretendan convencernos de lo contrario", señala el quinteto.

"Nosotros vamos sobrado de energía sobre el escenario. Esa es la mejor crítica que hemos tenido", confiesa un grupo que ha dejado de apostar por el lado gamberro para concebir la música "más como un trabajo".