Muere Gary Kurtz, productor de ´La guerra de las galaxias´ y ´El imperio contraataca´

productor de 'La guerra de las galaxias' y 'El imperio contraataca',tras una dura batalla contra el cáncer. Junto a George Lucas, fundó Star Wars Corporation, donde ejerció como vicepresidente y supervisó el desarrollo de las cintas de la saga Skywalker.

"Gary Kurtz, productor de Star Wars, ha fallecido el sábado 23 de septiembre a las 16:47 horas tras luchar contra el cáncer el año pasado", ha anunciado en un comunicado 'The Kurtz Joiner Archive'. "Debemos agradecerle esos maravillosos recuerdos que nos ha dejado. Gary Kurtz ayudó a crear 'la fuerza' y estará con nosotros siempre", sigue la declaración que finaliza mostrando su apoyo a la familia del fallecido.

El comunicado también afirma que Kurtz era "considerado por muchos un pionero en la industria cinematográfica y un maestro en el arte del cine" y que "compartió su amplio conocimiento de la industria con los cineastas principiantes". "Era solidario y todo un caballero, algunos han dicho que era una de las almas más amables de la profesión, modesta, humilde y un hombre único", sostiene.

El actor Peter Mayhew, quien dio vida a Chewbacca en varias películas de la franquicia ha recordado al productor en su cuenta oficial de Twitter como "un cineasta y una persona genial". "Sin él, no hubiera existido 'la fuerza'. Serás recordado por esas películas tan increíbles que hiciste y con las que cambiaste millones de vidas", continua el emotivo tuit.

El sitio web oficial de 'Star Wars' compartió otra declaración que describía al productor como "una figura central en la historia de 'Star Wars' y 'Lucasfilm'". "El talento de Kurtz para contar historias se plasma en todo su trabajo... Un hombre con un talento inmenso e inteligente, Kurtz será extrañado enormemente por Lucasfilm, y recordaremos sus grandes contribuciones a Star Wars y al cine", sentencia.

Además de su trabajo en las películas de Star Wars, que también incluye su colaboración en el Episodio IV: Una nueva esperanza, Kurtz también produjo el filme American Graffiti, dirigido por George Lucas y nominado a 5 Oscar, Cristal Oscuro, Return to Oz y The Steal. Recientemente, ejerció como productor ejecutivo en 2016 con Gangster Kittens. Antes de su muerte, Kurtz tenía varios proyectos en marcha como The Chimeran y Offbeat.