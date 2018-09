Convocado el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2018

Narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia y ahora, fotografía. El Consell ha anunciado la convocatoria del. Un certamen que tiene por objetivo reconocer la labor de los fotógrafos como autores y que en su primera edición está dotado con 7.000 euros en metálico para el proyecto ganador.

El proyecto ganador será elegido por un jurado que integrarán la doctora en Historia del Arte Maria Josep Mulet, el galerista y comisario Bartomeu Simonet Riera y el comisario y teórico Pedro Vicente Mullor.

Los proyectos tendrán que ser originales e inéditos, no haber sido subvencionados, galardonado o becado en otro certamen, ni editado íntegramente en cualquier otro soporte. El plazo para presentarn los trabajos concluye dentro de un mes. El número de imágenes no tendrá que ser inferior a qiunce, en un primer portafolio. Un segundo portafolio, con no menos de 30 imágenes, deberá contener otros proyectos o series del fotógrafo.

"El proyecto fotográfico tendrá que ser un relato, una historia gráfica, no ideas aisladas. También se valorará el recorrido del fotógrafo, su trayectoria. Se premiará la fotografía reflexiva y madura", han señalado desde el Consell.