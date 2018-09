´The cave wall was always there´, el nuevo rumbo de la Pelaires

Una propuesta atrevida es la que servirá la galería Pelaires. Sin lugar a dudas, The cave wall was always there sorprenderá al público. Se trata de una colectiva comisariada por Adam Thomas con obras de Carlos Irijalba, Rafa Munárriz, Alice Channer, Steven Claydon, Claudia Peña Salinas, Lucas Simoes, N Dash y Ricardo Alcaide, que materializa un paso más en el proceso de renovación de la propuesta programática de la sala. Es una muestra del nuevo rumbo que toma la galería. Seis de los artistas exponen por primera vez en ella. Solo Irijalba y Munárriz ya lo habían hecho anteriormente. "Es una propuesta atrevida con artistas que llevamos siguiendo mucho tiempo y que ahora exponen con nosotros a la vez, lo cual evidencia de alguna forma la renovación de nuestra propuesta", señala el director de la galería, Frederic Pinya.

En la muestra, los ocho artistas exploran las diferentes relaciones entre varios materiales, así como el papel de los mismos dentro de nuestra forma de ver el mundo. Thomas explica que los ocho creadores se han centrado en materiales y procesos como elementos principales de su obra y práctica. "Estos materiales y procesos de los artistas cambian a medida que evolucionan, adquiriendo también un nuevo significado, conocimiento y sensibilidad", especifica Thomas. "Con estos nuevos enfoques, los creadores destacan maneras que nos permiten entender de forma diferente cómo estos materiales y procesos conforman el mundo que nos rodea e influyen sobre nuestra forma de verlo", explica el comisario que resume que "el objetivo de la muestra es explorar los diferentes periodos de tiempo tanto geológicos como arqueológicos, sociales y humanos".

Una de las piezas, en concreto, la de Irijalba está producida en Palma. Así, su creador explica que Corte interpretativo 1 (Palma) es un retrato geológico de la isla en la que la fricción y el dinamismo dan forma a la pieza.