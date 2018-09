Los mejores automóviles clásicos, en la Mallorca Classic Week

, un evento con. Su plato fuerte el día

Después del gran éxito cosechado de las pasadas ediciones, este año promete consolidar la Mallorca Classic Week como una cita ineludible. Se espera una nutrida participación de coleccionistas venidos ex profeso para la ocasión desde muy distintas partes del mundo. No es para menos, puesto que se expondrá el primer coche de la historia, patentado en 1886 por Karl Friedrich Benz. Gracias a la colaboración con Motorworld Group (motorworld.de), los asistentes al evento podrán ver esta joya en acción liderando el desfile del Concurso junto al último modelo el Mercedes AMG GT3 racecar. Benz desarrolló el primer automóvil pero no confiaba en él y fue su mujer la que, gracias a su arrojo y valentía, lo condujo por primera vez y dando a conocer la utilidad de los coches.

Entre el resto de vehículos ya confirmados para este evento se encuentran el BMW 3200 Michelotti Vignale, un prototipo único que se presentó en el Salón de Turín del año 1959 y que fue propiedad del Earl of Chichester y perteneciente actualmente a BMW Group Classic; un espectacular Bentley Blower Supercharged de 1929 y el Mercedes Benz 170 S de 1950 ganador de la edición de 2016. Sin duda, van a poner en aprieto las decisiones del jurado internacional del Concurso de Elegancia encabezado por S.A.R. el Príncipe Leopoldo de Baviera.

En este concurso de elegancia, además de premiar distintas categorías, también se va a entregar el premio Best Mallorca Classic Car al mejor coche clásico de Mallorca.

El sábado habrá música swing con Monkey Doo, bailes, exhibición de Elvis Presly, un concurso de pin ups?alrededor de una concentración de coches clásicos americanos, todo acompañado de música de todas las décadas y Food trucks.

Más tarde, a las 17:00 horas, comenzará el concurso de elegancia de vehículos clásicos. Sin duda un momento de "gran exclusividad y belleza" donde los concursantes también van vestidos de época. Es el único concurso de estas características que se realiza en España.

Las ONGs Lions y Mallorca Sense Fam estarán informando de sus actividades y tendrán tómbolas con premios para los participantes.