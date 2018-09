El Jazz Voyeur Festival toca las estrellas

La edición número 11 del recuperado Jazz Voyeur Festival, que regresó a los escenarios el año pasado tras un lustro de silencio, se presenta como una de las mejores de su historia. Cinco grandes nombres internacionales figuran en el cartel de una cita que arrancará el 12 de octubre y concluirá el 23 de noviembre, y que se codea, en palabras de su director, Roberto Menéndez, con los festivales de jazz de Barcelona y Zaragoza.

The Original Blues Brothers Band (12 de octubre, Trui Teatre), Chucho Valdés (25 de octubre, Trui), San Francisco Jazz Collective, con un homenaje a Miles Davis (31 de octubre, Conservatori), Madeleine Peyroux cantando a Leonard Cohen (4 de noviembre, Trui) y el ganador de Eurovisión Salvador Sobral (23 de noviembre, Trui) conforman el cartel del festival, que ofrecerá todos sus conciertos, salvo el de la formación de San Francisco (que se subirá al escenario del Conservatori), en el Trui.

"La edición del año pasado nos sorprendió de modo positivo. Este 2018 el mercado musical está mejor y hemos podido subir el listón", reconoce Menéndez. "Seguimos sin ayudas de instituciones públicas, pero el apoyo del grupo Melià es fundamental. Sin él no hubiéramos podido seguir", agrega el promotor.

La diversidad de estilos –blues, latin jazz, algo de fado y una big band– y unos grupos que "tocan a varias generaciones" y que por lo tanto atraerán a espectadores de todas las edades son dos de las marcas que definen esta edición, la número once en los últimos quince años.

Cumpliendo con uno de los principales objetivos del festival, el de crear nuevas audiencias y llegar al máximo público, se realizarán varias actividades paralelas con acceso gratuito, como son conciertos con artistas locales en el Jazz Voyeur Club y los hoteles Innside, clases magistrales a cargo de destacadas figuras en el Conservatori Superior y un ciclo de cine y jazz en el Teatre Municipal Catalina Valls, donde se proyectarán tres películas: The Blues Brothers, Calle 54 y A Different Kind of Blue.

El festival levantará el telón el 12 de octubre con una banda mítica, los Blues Brothers, que regresan a la isla trece años después. Con Lou 'Blue Lou' Marini, John 'Smokin' Tropea y Rob Paparozzi en sus filas, el grupo promete levantar de las butacas "a todos los espectadores y ponerlos a bailar".

Otro que vuelve a Mallorca es Chucho Valdés. El pianista, que ya actuó en el festival hace años junto a Bebo Valdés, presentará el 25 de octubre su nuevo proyecto, Jazz Batá, una búsqueda de raíces y una profunda cubanización del jazz (le acompañarán Yelsy Heredia al contrabajo y Dreiser Durruthy y Yaroldy Abreu a la percusión y canto).

Los temas de Miles Davis serán protagonistas en el concierto del San Francisco Jazz Collective, que tendrá como telonero a Giulia Valle Trio; la música de Cohen asomará en el recital de Madeleine Peyroux, quien presentará su disco Anthem; mientras que Salvador Sobral desgranará el contenido de Mano a mano.