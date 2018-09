Ozores, "teatro hecho desde el ingenio"

"No recuerdo cuánto tiempo llevamos con esta obra, ¡en internet he leído críticas del año 2005!", dice sorprendida la actriz Emma Ozores refiriéndose a ¡El último que apague la luz!, la obra teatral que estrena hoy el Auditorium de Palma, a las 21 horas, y que podrá verse el viernes, el sábado y el domingo; el actor Juan Anillo completa el reparto. Lo bonito de esto es que el texto lo firma el actor cómico y director Antonio Ozores, padre de la actriz, que falleció en el año 2010.

"Actuar con este texto es muy especial para mí. Cuando estoy en el escenario pienso que él estaba allí, sentadito, escribiendo lo que estoy diciendo. De alguna manera, pienso que mi padre puede seguir haciendo feliz a la gente a través del trabajo de Juan Anillo y el mío. Viene a vernos parte de su público, que siempre fue muy cariñoso con él, con curiosidad por ver lo que hizo y por ver lo que hace su hija", explica Ozores. La obra estuvo mucho tiempo en Madrid, donde funcionó muy bien. Así que la actriz decidió que merecía la pena montar una gira. "Me han ofrecido otras cosas, pero he dicho que no porque me siento muy bien haciendo ¡El último que apague la luz!, en ella he encontrado un vínculo muy fuerte tanto con mi padre como con el público".

Y aunque hace más de diez años que la actriz defiende el texto en los escenarios, asegura que la presentación nunca se hace monótona. "El más mínimo detalle hace que una función sea distinta a la otra", comenta su compañero de reparto, el actor Juan Anillo. "Mejoras cosas con la experiencia, los tonos, la velocidad". Pero, eso sí, del texto no se ha tocado "ni una coma". "Mi padre siempre dijo que no había que tocar nada, que si algo podría haber sido gracioso ya lo hubiera escrito él", recuerda Ozores.

La obra es "muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver". Situaciones de parejas de características muy diversas, personajes que se aburren y se inventan escenas y actúan, teatro dentro del teatro, reflexiones sobre el amor y las relaciones. Personajes que no se ven, pero están. Y solo dos intérpretes en las tablas. "Con esto y un decorado mínimo, consigue ser una obra muy divertida, en la que la gente se lo pasa genial", sostiene Ozores, quien atribuye esto al texto que escribió su padre: "Es teatro hecho desde el ingenio, no busca la risa fácil". Además, explica que la obra requiere que el público esté dispuesto a imaginar. "Una vez, un señor nos dijo ¡Cómo puede ser posible que con tan poca cosa veamos tanto!. La verdad es que es curioso", apunta la actriz

Sobre su padre, Ozores solo tiene buenas palabras. Asegura que siempre se valora más que alguien pueda hacer llorar a otra persona, cuando hacer reír es mucho más complicado. Quizá por eso no sabe decir si Antonio Ozores tiene el reconocimiento que se merece a nivel de premios. Aunque sí que asegura que sí que tiene el reconocimiento del público. "Por la calle todo el mundo le sonreía, eso es lo importante. Al final, la gente que te hace reír te cae bien y eso mi padre lo notaba. Además, tenía una manera de encajar la vida muy divertida, por eso los malos momentos eran más llevaderos", cuenta Ozores, quien asegura que sigue hablando con su padre: "Solo hay que estar abierto a que estas cosas puedan suceder. Yo le pregunto cosas y obtengo respuestas". Y aparte, sigue con su cometido: hacer reír, hacer feliz a todo el mundo compartiendo ¡El último que apague la luz!, donde la estela de Antonio Ozores está más que presente.