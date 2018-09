Nit de l´Art 2018: Un programa de lo más atractivo

La Nit de l'Art 2018 llega con un programa de lo más atractivo. Las propuestas de las galerías de Art Palma arrancan en Aba Art Lab con Catorza-Quattuordècim de Miquel Mesquida, que también propone la performance Lux sonora de Luka Goyarrola. En Addaya la protagonista es Ángela Bonadies mientras que la Fran Reus presenta Smell Summer Rain de Isaac Lythgoe y Tot Passa de Julià Panadès. La Horrach Moyà ha optado por la colectiva Mezzanine 1y Metallica de Susy Gómez mientras que el Dilema Perdido de Hendrik Krawen eclipsará la Kewenig. Carla Arocha y Stéphane Shcrenen han creado la instalación Walk the line en la Maior mientras que Adam Thomas es el comisario de The cave wall was always there en Pelaires. Los dibujos más innovadores de José Luis Puche se persentan en la Xavier Fiol con Lo que vieron los vientos del sur.

En las galerías Aigab, la Galeria K apuesta por Bronce de Hannes Helmke e It's my pleasure to serve you de Tina Winkhaus. El patio de La Misericòrdia se rinde a Art Forana con las propuestas de Jaume Pinya, José Luis Ceña y Joan Saló. Además, 6A exhibe Natures'80 y Pep Llabrés Art Contemporani, Precollapse de Grip Face. La mirada contemporánea de J.J. Molina y Mejia-Guinand es la protagonista de la Gabriel Vanrell. Chirico, Angalda-Camarasa y Socib: el Mediterrani a un clic son las propuestas del CaixaForum que amenizará la fiesta del arte con la música de Le Carromato.

Can Balaguer debuta en esta fiesta con La música és la resposta con Carles Congost y Josep Xortó a las 19.30 horas y Albert Pinya y Joan Miquel Oliver a las 20.45 horas. Nauzet Mayor, Mónica Fuster, Mateo Maté y la colectiva Tots els canvis s'han desat son las propuestas del Casal Solleric mientras que La Misericòrdia se suma a la fiesta del arte con Brunet Inèdit.

El Consell también participa con Mata Ombres en el Centre de Cultura Sa Nostra. Victòria Quingles actúa a las 21 horas este sábado en el Col·legi Oficial dels Arquitectes mientras que Invisible es la propuesta para el sábado de Es Baluard. Horacio Sapere exhibe sus Secrets de la muntanya en el Museu de Mallorca y la Miró Mallorca Fundació presenta Miró, esperit salvatge. Maria Arnal y Marcel Bagés llevan al Principal sus 45 cerebros y 1 corazón.