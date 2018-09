Es Baluard analiza la relación entre humanos y animales a través del arte

es la propuesta depara esta, una propuesta expositiva que reflexiona sobre la relación entre los humanos y los animales no humanos a través de una serie de proyectos artísticos contemporáneos y obras históricas de referencia. "La idea es sintonizar lo que está pasando o pasará entre esta relación", ha asegurado en la presentación de esta mañanay comisaria de la muestra, una muestra que se inaugurará mañana a las 20.30 horas. Aramburu ha recordado que es la segunda exposición temática que, como Ciutat de Vacances, "se sintoniza con las problemáticas y la evolución de la sociedad introduciendo la óptica del animal no humano para analizar cuestiones que preocupan hoy y en el futuro". "El objetivo de Ellos y nosotros es buscar la", ha destacado. "Cada pieza en sí, representa un mundo que se trabajará a través de talleres, ponencias y actividades", ha añadido.La tesis curatorial depresenta ladesde su denominación a partir de la distinción pre-darwiniana que diferencia entre humanos y animales hasta la revisión de los cambios sociales, económicos y legislativos más significativos. Así, el visitante encontrará reflexiones en torno a la economía, el ocio y los oficios, el deporte y el circo, mitos y tradiciones, la tortura y la caza, la alimentación o la bioética. Ellos y nosotros, que presenta, es una colectiva que se ha concebido a partir de una extensa investigación iniciada por la comisaria en etapas anteriores. Para que esta muestra sea una realidad ha sido necesaria la implicación de todo el equipo del museo ya que ha sido un "proyecto coral" donde se han integrado cuestiones de plena actualidad. Además, se ha trabajado con asociaciones pro-vida animal, profesionales de diferentes ámbitos, fundaciones y entidades.El punto de partida inicial fue saber que la colección de Es Baluard cuenta con obras de creadores que de alguna manera han integrado el tema animal en todo su proceso artístico.son algunos ejemplos. "Desde aquí fue construir un discurso a partir de estas piezas para ir más allá en la historia del arte y realizar una revisión que tenga un valor de análisis y conciencia social y cultural tanto desde la vertiente de los animales no humanos como la de los humanos", ha desgranado la comisaria.Con este proyecto, ha remarcado, se establece. Por ejemplo, el cuadro con una ballena varada en una playa dese ubica junto a los vídeos de. "Unos y otros se reflejan", ha matizado como por ejemplo la mariposa deo el pájaro del univeso mironiano. En la colectiva el visitante encontrará la sutileza poética deque explora en el misterio mágico la relación animal-humano desde la acción performativa poética y la imagen subliminal. También se proyecta una pieza que forma parte de la mítica performance deen la que escenifica cómo enseñar arte a una liebre muerta en el interior de una galería.revela en su instalación los códigos y colores que la naturaleza adopta para su supervivencia y al mismo tiempo alude al trabajo en los ecosistemas. Una relación que se hace más evidente observando el vídeodejunto al cuadro que trata al orangután de Agasse.señala en cautiverio a través de una pieza de 1984 generando un circuito cerrado en loop de un tigre enjaulado. Entre otras piezas y artistas, cabe también destacar a, que nos recuerda con su instalación de cucarachas cómo las especies endémicas y las plagas han acompañado a la historia de nuestra civilización.