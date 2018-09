Joan Miquel Oliver descubre en primera persona su nuevo disco

"Hoy presentó la tercera parte de una trilogía que empecé con Albert Pinya en 2015, con Pegasus y luego Atlantis. Me he anticipado medio año a lo previsto, porque la idea era hacer un disco cada dos años. Una trilogía a nivel conceptual es tesis, antítesis y síntesis. Podríamos decir este trabajo es algo así como la síntesis de los dos anteriores. El primero era una especie de ensayo, a ver qué pasaba; el segundo corregía los errores del primero; y el tercero, este Elektra, es para decir que el primero no estaba tan mal y que no nos pasáramos con el segundo".

La diferencia más ostensible respecto a Atlantis y Pegasus

"Viene dada por coger a Jaume Manresa a los teclados y Xarli Oliver a la batería. El disco lo hemos hecho los tres y de hecho la producción la firmamos los tres. Con Pegasus y Atlantis hicimos 150 conciertos y la verdad es que hemos conseguido sonar de un modo muy cómodo, fácil, directo. El disco es el resultado de tres personas, como si fuéramos una banda. Grabamos el disco como si fuera una maqueta. Hicimos los ensayos grabados y el resultado final es muy similar a esos ensayos. A diferencia de los dos anteriores, este es un disco más de banda. Lo grabé con Manresa y Oliver para aprovechar recursos. Nuestro técnico de sonido nos decía: tenéis que grabar un disco que se llame Proves de so 2016, porque empezábamos a improvisar y nos decía, esto es brutal. La producción es como una improvisación sobre unos temas estructurados con una letra puesta. Estoy muy contento de las baterías, naturales y próximas. Con lo fácil que es sonar bien, a veces uno se complica la vida. La idea era encontrar la inmediatez, y creo que está conseguido".

Los directos. El disco se presentará el 11 de octubre en el Auditori de Porreres, el día 12 en el Claustre de Sant Domingo y el día 13, sábado, en el Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar

"Al haber grabado el disco durante ensayos nos ahorramos trabajo para llevarlo al directo. Será más fácil. El trabajo ya está hecho. El directo será muy fiel al disco. El viernes pasado tocamos en Vic y tuvimos la sensación de que sonábamos como el disco. Con la voz tampoco hemos hecho nada. El mérito es de Toni Pastor, que se ha encargado de las mezclas. Me dijo que la voz estaba muy bien y que no le meteríamos ningún efecto. Y así suena, seca y pelada, sin truco alguno".

Por qué Elektra. ¿Qué le interesaba del mito? Hombres y mujeres

"Nosotros empleamos mucha electricidad en la música y me apetecía jugar con la fuerza, con la electricidad, con Elektra. En realidad todas las putadas que le pasan al personaje mitológico de Elektra le ocurren por ser mujer. He llegado a la conclusión de que la única diferencia entre los hombres y las mujeres es que los hombres tenemos más fuerza física. No hay más diferencias. Todo este movimiento feminista que hay ahora, y cuya literatura me parece muy interesante, pone de manifiesto que nosotros vivimos en una plena tradición machista. Me apetecía jugar con todo esto, y es en Elektra, la canción que da título al disco, donde todo esto se ve más claro".

Su relación con Albert Pinya, pintor que ha trabajado en los tres trabajos de esta trilogía

"Conocí a Albert Pinya por internet, y enseguida me enganché a su trabajo. Si yo pintara, pintaría lo que él hace. Coincidimos en una cena de poetas y me comentó que si él hiciera música, haría lo que yo hago. Los dos estamos en la misma página del libro, nos entendemos perfectamente. Si podemos vivir los dos en el mismo planeta es porque nos dedicamos a disciplinas diferentes. Si los dos fuéramos pintores o músicos nos tendríamos que destruir mutuamente".

Cautivado por la voz de Joana Gomila (Folk Souvenir), quien colabora en cuatro de las nuevas canciones

"Hice unos arreglos de voz muy agudos, complejos, y pensé que con una voz de mujer quedarían muy bien. Jaume Manresa había hecho la producción de Folk Souvenir y me dijo: hay que llamar a Joana. Le dije sí a todo. La deje tranquila y que saliera lo que ella quería. La colaboración es excelente".

¿Repetirás una trilogía?

"No. De hecho cuando hicimos Pegasus no pensaba en una trilogía. Uno puede generar una trilogía de cualquier concepto. Son proyectos muy largos que tampoco me gustan. Prefiero trabajar a un año vista. Con los discos nos complicamos mucho, trabajamos demasiado con ellos. Me gustaría firmar con Blau cinco discos en cinco años. Un día hablaremos".

Elektra, en clave electrónica orgánica

"La hemos vestido de electrónica orgánica. He vuelto a tirar de sintetizadores, pero esta vez los toca alguien humano, Jaume Manresa. Normalmente cuando grabo sintetizadores escribo la partitura en el ordenador, y este toca. Esta vez, no. Hay interpretación humana, es electrónica humana".

¿Cómo nacen sus canciones?

"Algunas veces jugando con la guitarra€ La música me dice cosas€ Cuando tengo una melodía, un par de notas juntas, veo cosas a través de ella. Y es entonces cuando me dedico a poner en palabras esas imágenes musicales. Creo que es la música la que me da las ideas, más que las letras. Así hago las canciones".

Cançonetes, un género literario de altura

"Una canción es algo muy sencillo. Con dos palabras juntas y cinco minutos de trabajo puedes escribir la mejor canción. La canción es un género muy breve, muy conceptual, directo, sencillo. Para mí una canción y un poema tiene el mismo peso literario que un libro de 300 páginas. Estadísticamente, tienen más peso".

¿Profeta en su tierra?

"Me suelen decir que toco poco en Mallorca. Y es verdad, por el volumen del público que hay. Pero solo es por una cosa: porque no hay promotores interesados. A mí me encanta tocar en la isla".