El hiperrealismo de Nauzet Mayor invade el Box 27

"El hiperrealismo es una manera de llamar la atención", sentencia Nauzet Mayor que, en el marco de la Nit de l'Art, descorcha la temporada del Solleric con How do you see yorself in 5 years? en el Box 27. El comisario Tolo Cañellas explica que Mayor se pregunta cómo se ve en cinco años. "Su respuesta es clara, concisa y contundente: durmiendo en la calle, captando algunas monedas e intentando vender su arte". Deja claro que se trata de una propuesta "altamente crítica y aparentemente exagerada" pero que no está tan lejos de la realidad cotidiana de parte de la comunidad artística, "precarizada hasta límites insospechados". Es también, ha reconocido Cañellas, una crítica institucional porque ellos tienen unos tiempos que no se corresponden a nuestra realidad.

La propuesta tiene un claro objetivo: llamar la atención. Y sin duda, lo logra. Durante su montaje, han sido muchos los transeúntes que se han parado a contemplar su intervención. Inspirado en el escultor hiperrealista Duane Hanson, que aseguraba que "el realismo es lo más adecuado para transmitir las aterradoras idiosincreasia de nuestro tiempo, Nauzet presenta a un mendigo, que es el propio artista, durmiendo (o muerto) al lado de su currículum arrugado. "Es una performance indirecta. No pretendía frivolizar y me he retratado a mí mismo", admite Nauzet que adelanta que sus próximos proyectos serán más optimistas. Y si uno le pregunta dónde se ve en cinco años, confiesa que el futuro se presenta con mucho trabajo. "Tengo muchos recursos pero no me veo en un sitio concreto. Lo que reclama esta intervención es tener un poco de estabilidad", apunta Nauzet.