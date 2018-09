Elektra, canción por canción

Joan Miquel Oliver, canción por canción

1_Honey.

Joan Miquel Oliver troba algú pel carrer de camí a l´estudi i li diu que se n´hi va a fer cançons. Una vegada explicada com és la seva rutina d´escriptor, aquest algú comenta «dus una vida quasi, quasi normal».

2_Per a totes ses mamàs.

Amalgama de tres temes. U, cançó infantil; dos, menció al respiracionisme, tendència que consisteix en el fet de respirar per tota activitat nutricional; tres, homenatge a les dones que després de passar per la maternitat passegen amb dignitat el cos típic d´aquesta experiència biològica tan important. Devoció de l´autor per aquest fenomen social.

3_Hipotèrmia

Deessa de l´Olimp inventada per Oliver. Santificació pagana dels morts per congelació encarnada en una nena del segle XX que sempre té fred i que se sent discriminada per aquest fet. Cant a la igualtat de drets per als discriminats de tota condició.

4_Elektra

Versió actual del mite d´Elektra, personatge de la tradició clàssica que visqué en ple apogeu del patriarcat just acabada la guerra de Troia.

5_Sa música

Un observador passiu es fon amb l´entorn: un xiringuito davant la mar, barques, peix torrat, milionaris que juguen a ser pobres, i, com a catalitzador de tot plegat I Shot the sheriff de Bob Marley. Reconciliació de l´autor amb el fenomen de la música ambiental.

6_Goletes

Sortir per la porta de casa motivat amb un pensament qualsevol i arribar al Pol Sud. Narració d´aquest viatge.

7_Exploram s´avorriment

Trànsit continuu d´avions damunt Mallorca. Acaba l´estiu, passen per una tempesta i així es treuen tota la brutícia acumulada.

8_Orangutans

La solitud a l´habitació de l´hotel, idees obtuses.

9_Líquens arborescents

Bacanal de samba embriagadora al bosc d´Escandinàvia. Moment estel·lar de Joana Gomila (Folk Souvenir) que participa com a vocalista en quatre talls del disc.

10_Me´n vaig a viure a Lleida

Empatia dels catalans de llevant amb els catalans de ponent, allunyats de la gran capital Barcelona i per això amb molts punts en comú.

11_Save the Planet

BSO instrumental del clip d´Abert Pinya titulat In the Sky. Sintetitzadors amb veu d´extraterrestres petits a ritme d´electrosamba.

12_Bucle infinit

Tema final de la trilogia, cert regust de depressió postpart, acabar i tornar a començar.