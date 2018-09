El diseño mallorquín toma Londres

Un total depresentarán en lasus nuevas propuestas, bajo la marca, a partir del 20 de septiembre. Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo y entendimiento de instituciones como el Institut d'Innovació Empresarial de las islas (IDI) y la Cambra de Comerç de Mallorca. 2 Monos, 8Ulls, Català Roig Ceramic, Contain Mallorca, Huguet Rajoles SL, La Pecera, Mirenchu, Paparkone, Teixits Riera, Teixits Vicens y Tonia Fuster son las marcas que llenarán el stand Made in Mallorca, que contará con un espacio de unos 60 metros cuadrados; lo ha diseñado el arquitecto, del estudio SMS. Además, desde el IDI se ha elaborado un catálogo en el que aparecen todas las empresas reseñadas con fotografías de sus productos.

"Londres es la capital del diseño de Europa, y donde hay más industria y más mercado. Poder estar allí es algo increíble y muy importante, porque te abre las puertas a la internacionalización", apunta Biel Huguet, gerente de la fábrica de baldosas hidráulicas de Campos, Huguet. Considera que la feria de Londres es el "principal aparador" para las empresas de la industria creativa, y que contar con el apoyo insitucional es clave para que las marcas isleñas puedan ampliar su mercado. Huguet y otras cuatro empresas ya viajaron el año pasado a Londres con ayuda del Govern y de la Cambra de Comerç, y valora muy positivamente la experiencia por las complicidades que pueden surgir en la cita y por el hecho de conocer qué es lo que se está haciendo en Europa en este ámbito.

Con una mayor implicación de de las instituciones, este año ha aumentado el número de empresas que tendrán la oportunidad de colocar en el stand de Made in Mallorca sus propuestas. Una de ellas es Mirenchu Beascoechea que, después de dedicar parte de su carrera profesional en el sector de la moda, ahora se dedica a la creación de vajillas y piezas artísticas de vidrio y cerámica, además de colaborar con profesionales de otras disciplinas diseñando y creando soportes para chefs y elementos de arquitectura de interior. "Esta iniciativa es maravillosa porque las marcas pequeñas muchas veces flaqueamos en la parte comercial porque no tenemos un gran equipo trabajando con nosotros". Así, Beascoechea se muestra "encantada" de poder exhibir sus trabajos en el stand de Made in Mallorca, desde donde quiere mostrar la atemporalidad, el rigor y la calidad de los materiales de sus piezas.

Otra de las empresas que repite en Londres es Teixits Vicens. Recuerdan que quedaron muy satisfechos el año pasado, y que notaron que después su demanda fuera de las fronteras de la isla creció. "El año pasado nos permitió darnos a conocer internacionalmente, es un escaparate perfecto. Creemos que ir como colectivo es mucho mejor, y que el apoyo de las instituciones en un empujón relevante porque nosotros solos no podríamos ir", cuentan desde la empresa pollencina.



Made in Mallorca



La unión hace la fuerza. Los diseñadores contactados por DIARIO de MALLORCA ven con muy buenos ojos la creación de la marca, o identificador, Made in Mallorca. Por una parte, "llama la atención y es un nombre que despierta simpatías en Europa", apunta Huguet, que también sostiene que esto permitirá profesionalizar el sector de la industria creativa de la isla y, sobre todo, mantenerlo vivo. Beascoechea considera que añade valor a la isla y dilata un poco la concepción que se tiene de ella. Y es que Mallorca "no es solo turismo, paisaje y gastronomía", subraya.