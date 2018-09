Programa de las jornadas previas a la Nit

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

Mesas redondas sobre la labor de los comisarios

Las charlas se celebrarán entre las 18.30 y las 20.30 en CaixaForum Palma. Los conferenciantes son: Miguel von Hafe (moderador), Jonathan Watkins, Michael Asbury, Jean François Chougnet y Ulrich Loock. El título de la mesa es: On curating: subjective legacies. Von Hafe (Oporto, 1967) es desde 2013 consejero de la Fundación Arco-Ifema Collection. Actualmente vive y trabaja en Oporto como comisario independiente y escritor. Jonathan Watkins (Inglaterra, 1957) fue subdirector del Research Centre for Transnational Art, Identity and Nation de la Universidad de Arte de Londres. Ha comisariado un largo número de exposiciones internacionales, incluyendo la Bienal de Sídney de 1998, la Bienal de Shanghái en 2006, etc. Formó parte del equipo de comisariado de Europarte, la Bienal de Venecia en 1997, Milano Europa 2000 o el Palazzo di Triennale. Ha comisariado el pabellón iraquí para la Bienal de Venecia en 2013. En 2019 comisionará un proyecto en la Bienal de Quebec. Michael Asbury ha participado también en muchos proyectos de comisariado y es catedrático de Historia y Teoría del Arte en el Chelsea College of Art. En los últimos 20 años ha escrito extensamente sobre temas que involucran arte moderno y contemporáneo con un particular énfasis en la cultura brasileña. Jean François Chougnet es el director del Museo de la civilización de Europa y del Mediterráneo de Marsella. Fue co-curador de la Bienal de São Paulo. Por último, participará Ulrich Loock, que actualmente vive y trabaja como crítico de arte, comisario y orador en Berlín.

La entrada a las mesas redondas es gratuita.

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

Visitas guiadas gratuitas bajo reserva por correo electrónico

Quienes deseen un tour profesional y comentado por las galerías (de 18.30 a 20 horas) pueden reservar plaza en el mail: artpalmasecretaria@kewenig.com

