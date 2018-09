Julie Murphy: "No busco el dinero sino el arte más puro"

"Aún es necesario reivindicar el papel de la mujer en la música. Este ciclo me parece una idea genial. Sin embargo, es verdad que en el ámbito de la música tradicional los roles de género están un poco más equilibrados, creo que son unos estilos más sanos", señala. La cantante y pianista galesa actúa hoy (21.00 horas), acompañada del flautista, en una nueva entrega del ciclo Women don't Wait, la apuesta musical del promotor mallorquín. "Fue una sorpresa que me llamaran para participar en este festival. En el concierto voy a tocar canciones mías y otras que son canciones tradicionales. Todo mezclado. Ceri Matthews me acompañará con la flauta en algunas. La música galesa folk que interpretamos no tiene autor. Es música de la gente que tocamos para la gente", avanza.

Murphy, que a lo largo de carrera ha colaborado con grandes de la música como el ex Led Zeppelin Robert Plant o John Cale de la Velvet Underground –ambos, por cierto, conocedores de los escenarios de Balears–, explica qué busca en la música: "Intento que las canciones que escribo sean universales aunque sean muy personales. Hablan del día a día, de la cotidianidad, de la gente que quiero. Y están muy influenciadas por el folk".

"Para mí –añade– es muy importante la conexión con el público. Siempre recordaré la primera vez que canté, que fue en un bar de Irlanda y todo fue muy espontáneo. La sensación fue increíble. Me gusta comunicar desde el escenario. Al final, cantas para una audiencia", subraya la galesa.

"Nosotros no queremos dinero, queremos hacer arte, y lo más puro posible, desde una postura muy auténtica", defiende.