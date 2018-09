13.09.2018 | 22:36

Michael Swaney inaugura en L21 Guillem Bosch

Los colores vibrantes del artista canadiense toman, a partir de hoy, el espacio de la galería L21. La exposición, que se inaugurará hoy a partir de las 19 horas, con un evento en el que Pedro Servera pondrá la música, lleva por título Here I am, here I am. How do you do, un extracto de la canción infantil The finger family. Y así es: los dedos son protagonistas en esta muestra de Swaney.