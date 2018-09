Serrat navega a toda vela

Hay momentos en los que el cuerpo te pide volver a los orígenes. Reactualizar lo que fuiste y ver si queda algo de ello en el presente.se embarcó anoche en esta inhóspita aventura recuperado de una laringitis. La actuación en la isla tenía un componente emocional extra: significaba devolverle a Mallorca la(amén de Barcelona y Calella de Palafrugell) para componer. Elhizo bien su cometido: cantó e interpretó con hondura y alma de marinero el magnífico repertorio que le acompaña. Voz resistente y a su vez suavemente moldeada por las inclemencias del paso del tiempo.

Serrat se presentó sobre el escenario del Palacio de Congresos de negro y camisa blanca. Empieza la travesía por el Mediterráneo, ese mar "del que son afluentes todos los oceános, ese mar que lo es todo, incluso los alemanes", bromeó haciendo un guiño a la realidad de Mallorca.

El cantante explicó las razones para que la celebración de este disco no haya esperado a que se cumpliera medio siglo de su existencia. "A estas alturas, ya no espero nada", se confesó a un entregado público que no cesó de aplaudirlo durante toda la noche.

Serrat empezó a bucear en su impresionante cancionero para construir un argumento global: en este caso, el mar. Lo hizo acompañado de una cómplice tripulación encabezada por Ricard Miralles (piano), Josep Mas 'Kitflus' (teclados), David Palau (guitarras), Uixi Amargós (viola), Vicente Climent (batería) y Tomás Merlo (eléctrico y contrabajo).

En la primera parte del recital, el Noi despachó con una enorme vela a sus espaldas donde se proyectaban motivos marinos las diez canciones de la grabación, con títulos como Qué va a ser de ti, Pueblo blanco, Tío Alberto, La mujer que yo quiero, Lucía o ese Vencidos alusivo al Quijote, "el personaje por excelencia de la Mancha, por encima de Iniesta, Almodóvar o Sarita Montiel", comentó ante el público, entre el que se encontraban el conseller de Trabajo Iago Negueruela y la presidenta Francina Armengol.

La continuación fue una ascendente explosición de éxitos populares, sin perder de vista el mar:hubo momento crooner con La mer de Charles Trenet o Plany de mar. También interpretó, entre otras, Para la libertad y Hoy puede ser un gran día.

Toda la actuación, con exposición de numerosas anécdotas por parte de este jocoso recitador o irónico de la melancolía (hubo tiempo hasta para recordar la mili) fue un elogio y un lamento al Mediterráneo, una oda a ese mar problemático, una tumba para quienes huyen de la guerra y la pobreza, pero también a "ese mar que llega hasta Ítaca, la patria de Ulises y la literatura". Fueron dos horas de navegación a toda vela.