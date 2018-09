La intervención de Barceló en Bellpuig: una oportunidad y un reto

El pasado miércoles se anunció que el artistaestá negociando con el Consell una posible intervención monumental en el, en Artà. La proposición pilló por sorpresa a muchos, tal y como explicó ayer el alcalde de la localidad, Manuel Galán. Y, además, llega poco antes de que se inicien los trabajos de rehabilitación de los edificios anexos al monasterio —previstos para iniciarse la semana que viene—, algo que tanto Galán como el conseller de Cultura, Francesc Miralles, remarcaron como uno de los hitos más importantes conseguidos durante esta legislatura para poder, "por fin", poner en valor este patrimonio de la localidad.

Sin embargo, la intervención de una firma internacional como la de Barceló eclipsa cualquier otra iniciativa. Aunque aún no está claro que la obra de barro, cerámica y frescos que "ensaya" el artista pueda ver la luz, pues se trata de una intervención en un bien catalogado como de interés cultural (BIC), según las opiniones Miralles y Galán, la propuesta es una "oportunidad" pero también "un reto". Miralles se revela consciente de que si el artista firma una obra en el monasterio, Artà se convertirá en uno de los lugares privilegiados que cuentan con una obra de Barceló; pero también se convertirá en un "foco" de atención y en un reclamo turístico. Sin olvidar que, contando con la obra, el espacio deberá prepararse y adaptarse para el aparcamiento de vehículos y la acogida de visitantes internacionales. Sin embargo, el conseller y el alcalde del pueblo aseguran que, antes que un reclamo turístico, pretenden conseguir que con el trabajo de Barceló la sociedad mallorquina "se sienta suyo" el monumento. "Primero hay que convencer a la gente de aquí, luego ya haremos las promociones que hagan falta", comentó Galán, subrayando que Artà es un pueblo que huye del turismo de sol y playa y que no tiene la intención de, con esta propuesta, masificar el lugar.

Este es el reto. Conseguir "prever" el impacto que tendría una obra de Barceló en Bellpuig, y trabajar conjuntamente para definir un plan de medidas y estrategias para mantener la "magia" y la "mística" de la zona. "Me consta que Barceló es muy consciente de la magia que desprende el lugar y no es ni suya ni nuestra intención que esto cambie. Queremos conservar esta espiritualidad y no venderla. No queremos que esto se convierta en un gran punto turístico", apuntaba Miralles.



´De Bellpuig a Bellpuig´

En este contexto nacen las jornadas De Bellpuig a Bellpuig. Els premonstratesos, de les Avellanes a Artà, que reunirán especialistas de la isla pero también otros venidos de Lleida y Madrid para compartir conocimiento en torno a la historia del monasterio de Santa Maria de Bellpuig y los canónigos que lo fundaron como filial del monasterio de les Avellanes, de Os de Balaguer.

El encuentro está coordinado por los doctores mallorquines en historia Albert Cassanyes —doctorado en la Universitat de Lleida— y Pere Fullana —UIB—, que se celebrará los días 13,14 y 15 de septiembre en Palma y Artà. El programa también incluye un acto de hermanamiento entre los municipios de Os de Balaguer y de Artà a través de los respectivos monasterios de Bellpuig, que compartieron nombre, orden e historia durante dos siglos