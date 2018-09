Alexandra Nicolau, la mallorquina que vistió a Amaia Romero

, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, está en boca de todos por su marcada personalidad y naturalidad. Uno de sus trabajos más recientes ha sido la participación en el cortometraje promocional „producido por Nanouk Films„ del festival de artes escénicas Temporada Alta, que se celebra en Girona. En el vídeo, la cantante „que interpreta la versión de Soy rebelde de„ aparece enfundada en un vestido dorado, largo, sencillo y muy sugerente „por el color„. La elección fue de la estilista del cortometraje, la mallorquina

Nicolau ha explicado que este fue un trabajo "intenso". "El cortometraje simula un programa musical de los años 90, al estilo de Furor. La única condición era que el vestido fuera dorado. Tuve prácticamente un día para la elección de las opciones que le presentaría a Amaia". Al final, la estilista mallorquina consiguió cinco vestidos, aunque ella apostó desde un principio por el que, finalmente, eligió la protagonista del vídeo. "Hablé con la estilista de las giras de Operación Triunfo para que me guiara un poco sobre los gustos de Amaia", cuenta. Funcionó y acertó. De Romero dice que "es una revolucionaria. Da lecciones sin darse cuenta".

Además de a la cantante, la estilista tuvo que vestir a las tres bailarinas y a los músicos que aparecen en el vídeo. Dice que la repercusión del vídeo le ha sorprendido mucho, ya que no deja de ser una proyección indirecta de su nombre.

Nicolau empezó su carrera como estilista en Madrid, donde trabajó mayoritariamente en el mundo de las editoriales moda. Ha vestido intérpretes de la talla de Úrsula Corberó o Álex García, y a deportistas como Sergio Ramos o Rudy Fernández. Sin embargo, asegura que ahora está trabajando más en publicidad. "En realidad he hecho de todo. He trabajado en videoclips, en cortometrajes, editoriales... No cierro ninguna puerta", apunta la profesional.