Papa Topo graba un single con Yurena

La banda mallorquina de pop underground(Adrià Arbona, Óscar Huerta Plaza, Júlia Fandos Berenguer y Sònia Montoya Barberà) versiona Ese hombre de Rocío Jurado en su último lanzamiento, para el que han reclutado a un espíritu afín en su carácter subversivo e iconoclasta, la cantante(conocida en sus inicios como Tamara).

"Desde que la descubrí, me sentí identificado con ella, porque cuando empezamos, también muchos se reían de nosotros; como en su caso, no entendían nuestra actitud pop", confiesa Adrià Arbona, compositor e ideólogo de esta formación.

Dos años después del aplaudido LP Ópalo negro (2016), Papa Topo regresan amparados una vez más por el sello Elefant Records para publicar la BSO de la película Puta y amada, de Marc Ferrer, director de varios de sus videoclips desde Sangre en los zapatos.

Presentado a las puertas del verano en la última edición del festival de cine de autor D'A Film Fest de Barcelona, Puta y amada se trata de una producción heterodoxa en la que el realizador ejerce asimismo de intérprete y cuenta sus vivencias casi de un modo documental junto a los propios Arbona y Yurena.

En las pasadas Navidades Papa Topo viajó a México y, buscando una canción que abriera su gira como golpe de impacto y que sirviera de puente entre España y el país norteamericano, encontraron ese clásico escrito por Manuel Alejandro y Ana Magdalena en 1980, popularizado aquí por Rocío Jurado y allí por Lupita D'Alessio. A Ferrer, pareja de Arbona, le gustó tanto el resultado (con un nuevo compás de 4/4 que le da un acabado más bailable) que decidió incluir el tema en su más reciente película. Así surgió la oportunidad de volverla a grabar junto a Yurena. "Le queda estupenda. Yo la descubrí tarde, porque en mi casa no teníamos tele y no viví la época de Crónicas marcianas. Cuando por fin la conocí, me pareció increíble", destaca el músico.