Maika Makovski, en la banda sonora de la película de Fermin Muguruza

La cantante mallorquinaes una de las figuras musicales que colabora en Black is Beltza, una película de animación de Fermin Muguruza que compagina la ficción con la realidad y que habla de amor, de revolución y de espionaje. Siempre acompañada por una banda sonora como telón de fondo que se manifiesta de manera descriptiva y que nos transporta a la época, la cinta se sitúa en octubre de 1965, cuando la comparsa de gigantes de Pamplona, imagen típica de las fiestas de San Fermín, es invitada a desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York. Pero no todos podrán salir: debido a la discriminación racial, las autoridades norteamericanas prohibirán la participación de los dos gigantes negros.

A partir de este hecho histórico, Muguruza construye el relato de Manex Unanue, uno de los mozos que debía portar a uno de los gigantes negros que, decepcionado con la decisión del resto de compañeros de acatar la orden, decide no volver a casa. La narración cuenta desde la mirada de este joven, los acontecimientos que marcaron la convulsa sociedad de mediados de los sesenta: los disturbios raciales derivados de la muerte de Malcolm X, las excentricidades de los personajes de The Factory, las alianzas entre los servicios secretos cubanos y los Black Panthers estadounidenses, la psicodelia proto-hippie que inundó los festivales musicales de la época, los juegos de intereses de los espías de ambos bandos durante la Guerra Fría, el espíritu del Che en el Congo, Argelia y su muerte en Bolivia, y nuestro backyard: la decrépita y gris dictadura franquista.

Después de pasar unos años en Cuba donde recibirá entrenamiento diverso y conocer al Che antes de su viaje a Bolivia, Manex deberá llevar a cabo una misión especial: sacar de los Estados Unidos a un Black Panther que corre el peligro de ser asesinado y llevarlo a la Habana. Para realizarla, no podrá hacer un viaje directo, pues la CIA sospecha que Cuba está implicada en este tipo de acciones incluso en su propio suelo, sino que el recorrido ha de engañar a los agentes de la Compañía que están instalados en todas las partes del mundo.

Raül Refree y Fermin Muguruza firman la banda sonora de la película, con canciones de Maika Makovski, Anari, Iseo, Yacine, Amel Zen, The Sey Sisters, Ceci Bastida de Tijuana No!, Ana Tijoux y Manu Chao. La banda sonora incluye también cortes de los 60, como He was really saying something de The Velvelettes o la original jamiacana You´re wondering now de Andy & Joey, después versioneada por multitud de bandas como The Specials o Amy Winehouse.