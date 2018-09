La cuarta edición de Fira B! refuerza la participación femenina

El mercado profesional de música y artes escénicas de Balears, Fira B!, ha programado hasta 66 espectáculos para la cuarta edición de un encuentro que se celebrará, organizado por la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern, el Consell y el ayuntamiento, del 27 al 30 de septiembre.

En el 60 por ciento de los espectáculos que podrán verse y que serán seguidos por unos 200 profesionales artísticos acreditados, todos potenciales programadores exteriores de la cultura de Balears, hay mujeres en escena. Así, en artes escénicas los montajes con protagonistas femeninas serán All-inclusive, Tales of the body, Sur de sal, Llum trencada, La sorpresa del roscón, Las muchísimas, Capaltard, 1'28, Aüc-El so de les Esquerdes y La nit de Catalina Homar. En lo que se refiere a la música actuarán Eva Fernández, Júlia Pavvla, Romeo, Tornaveus, Ombra, Lu Rois, Annelie, Clara Peya, Museless, Jansky, Carlota Cáceres o Lina Tur, entre otros.

Lógicamente, Balears es la comunidad con mayor protagonismo en la feria. De los espectáculos seleccionados, esta comunidad propone 24 relacionados con las artes escénicas y 44 showcases de música. Le siguen Cataluña, Valencia, resto de España y algunos de procedencia internacional. Este año, como novedad, Fira B! realizará un intercambio con la agencia de exportación sueca Westside por el cual en la próxima edición de la feria Live at Heart de Örebro (Suecia), a principios de septiembre, participará Jansky y en Fira B! se programará el concierto de Annelie.

Establecer, consolidar y visibilizar el sector de la música y las artes escénicas en Balears y dar a conocer las últimas y más representativas propuestas de los artistas de la comunidad son dos de los principales objetivos de este encuentro.

Profesional



Fira B! nació en 2015 como muestra de artes escénicas de Balears, inspirada en el Sea Arts y la Fira Illaescena. El presupuesto para este año asciende a 175.000 euros, cifra ligeramente inferior a la de la tercera edición.

Concebida como un espacio de encuentro para profesionales, la organización espera en este 2018 la asistencia de unos 200 profesionales artísticos, entre programadores, distribuidores, gestores y otros agentes del ámbito de la comunicación y la cultura.

En este sentido y en el marco de las jornadas profesionales tendrán lugar en el Centre Sa Nostra conferencias y encuentros dirigidos a los agentes culturales del sector; y charlas de corta duración entre los programadores y los responsables de espacios asistentes y los artistas interesados. Algunos de los nombres propios confirmados son los de Fàtima Riera, presidenta de la Fira de Manacor; Lluís Gendrau, director editorial del Grup Enderrock; Luis Mendo, vicepresidente de la Sociedad de Artistas e Intérpretes; y Fernando Cerón, del INAEM.