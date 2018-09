Fira B! recibirá a 200 profesionales artísticos

El mercado profesional de música y artes escénicas de Balears,, ha programado hasta 66 espectáculos para la cuarta edición de un encuentro que se celebrará, organizado por la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern, el Consell y el ayuntamiento, del 27 al 30 de septiembre.

En el 60 por ciento de los espectáculos que podrán verse y que serán seguidos por unos 200 profesionales artísticos acreditados, potenciales programadores exteriores de la cultura de Balears, hay mujeres en escena. Así, en artes escénicas los montajes con protagonistas femeninas son All-inclusive, Tales of the body, Sur de sal, Llum trencada, La sorpresa del roscón, Las muchísimas, Capaltard, 1´28, Aüc-El so de les Esquerdes y La nit de Catalina Homar. En lo que se refiere a la música, actuarán Eva Fernández, Júlia Pavvla, Romeo, Tornaveus, Ombra, Lu Rois, Annelie, Clara Peya, Museless, Jansky, Carlota Cáceres o Lina Tur, entre otros.

Este año, com novedad, Fira B! realizará un intercambio con la agencia de exportación sueca Westside por el cual en la próxima edición de la feria Live at Heart de Örebro (Suecia), a principios de septiembre, participará Jansky y en Fira B! se programará el concierto de Annelie.

Fira B! nació en 2015 como muestra de artes escénicas de Balears, inspirada en el Sea Arts y la Fira Illaescena. El presupuesto para este año asciende a 175.000 euros.