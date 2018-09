Zurditta Design: arte que sale a la calle

"Nos persigue el azul del mar y los colores otoñales de la zona más interior de la isla. Esas son nuestras referencias". No puede negarse. Los productos de Zurditta Design, el proyecto de Candela Nieto, desprenden la misma tranquilidad y serenidad que el mar un día de brisa suave; y la misma que provoca respirar en medio de un campo lleno de colores ocres después de llover cualquier día de septiembre. Todo empezó unas navidades, las de 2014: "Yo soy fotógrafa, pero siempre he sido muy inquieta artísticamente. Se me ocurrió crear un sello para estampar en unas libretas que había comprado para regalar a mis padres. Les pareció bonito y decidí hacer más". Allí empezó un proceso de investigación técnica y material durante el cual Candela se dejaba aconsejar por una persona también clave en este proyecto, aunque no tan visible: Luz Marcos, profesora de diseño gráfico y madre de Candela.

Zurditta Design se dedicó a la creación de productos de papelería hasta que llegaron a la estampación textil, donde Candela asegura sentirse muy cómoda. Ella es quien diseña la "fauna zurditta" -estrellas de mar, pulpos, calamares, diferentes peces, insectos...-. Una vez acabado el dibujo o la ilustración, prepara el sello encima de planchas de vinilo flexible para después estamparlo encima del tejido. Después, a mano, le da el toque de color con trazos sencillos, directos y nunca iguales que hacen que las piezas que ofrece Candela en Zurditta Design sean, estrictamente, únicas. Además, utilizan telas de algodón ecológico; para el embalaje de los productos, papel reciclado; y muchos de sus tintes también son ecológicos. "La sostenibilidad es algo que, en la medida de lo posible, queremos reivindicar". ¡El estilo de esta fotógrafa inquieta, en cuanto a la ilustración, es muy realista y científico. Una precisión que se fusiona con los trazos abstractos de color. Un estilo muy personal y que se puede identificar fácilmente aunque los sellos sean diferentes, algo importante para hacerse hueco en un mercado en constante movimiento e innovación. Sus ilustraciones, "son como un cuadro", dice Luz. "Si lo pusieran dentro de un marco lo llamarían cuadro, pero como lo ves estampado en un bolso -o una mochila, o bolsa de playa, o en monederos pequeños- lo llaman diseño". Sea como sea, a Candela este proyecto le permite "canalizar la inquietud artística y compartirla". Por eso, Zurditta consigue que el arte salga a dar un paseo por la calle. Que nadie se extrañe si, al girar la esquina, se topa con algún animal de la "fauna zurditta".

Este último año los pedidos en su taller (y casa) de Sineu han crecido, algo que es el resultado de un trabajo constante y exigente. Aunque no tienen tienda online (aunque sí página web), venden en algunas tiendas de la isla (Sant Elm, Sóller, Sineu...) y mercados, como el de Rata Corner. Aunque también están abiertas (¡por supuesto!) a que los interesados las contacten por las redes.