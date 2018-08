Joan Manuel Serrat: "No se ha hecho nada para mejorar la situación en Cataluña"

Cantautor. Una laringitis aguda le obligó a cancelar varios conciertos de la gira ´Mediterraneo Da Capo´, en la que celebra con su público los 47 años de su álbum más exitoso, ´Mediterráneo´. Ahora, totalmente recuperado, el catalán prepara con ilusión el concierto que ofrecerá en el Palau de Congressos el próximo 8 de septiembre

-Sí, sí, totalmente. Ya estoy bien, disfrutando un poco del descanso. Me quedan tres días de balearidad aun, porque estoy en Menorca.

- ¿A qué ha dedicado su tiempo durante su reposo vocal, de varias semanas?

-He estado tratando de colaborar en lo que he podido para poner las cosas en orden lo antes posible, básicamente. He leído mucho, hablado muy flojito y procurado de no cruzarme con factores que me impidieran estar en pie el próximo ocho de septiembre, el concierto en el Palacio de Congressos.

-¿Qué le pasa por la cabeza cuando la salud le impide dar un concierto?

-Bueno, a lo largo de la vida no todo ha sido un camino de rosas. He tenido momentos de salud muy complicados. Cuando pasa esto, lo que me pasa por la cabeza es la fragilidad de las cosas. Nosotros que estamos tan seguros de nosotros mismos... Y todo es tan frágil que en un momento se puede venir abajo. Basta un pequeño golpe de viento. Esto me lleva a pensar que cuando nos encontramos bien, cuando la vida nos sonríe, hay que aprovecharlo y agradecerlo. Yo estoy tratando de recuperar la posición vertical, metafóricamente hablando, para enderezar la barca y tirar por dónde uno quiere. Igual que las cosas se rompen, muchas de ellas las podemos arreglar.

-¿Hay vida para Serrat más allá de los escenarios?

- (Ríe) ¡Sí, por supuesto! Y más allá de Windows también. El escenario es un lugar importante para mí porque allí pasa una parte de mi vida, y desde allí reflejo una parte de mi vida. Pero abajo está la gente que quieres, lo que amas, los sueños, la fantasía... Cuando he conocido a alguien que su vida era tan pobre que para esa persona todo giraba en torno al escenario he sentido una gran pena.

-En esta gira, Mediterráneo Da Capo, recuerda ese gran éxito que ahora cumple 47 años y que en parte se inspiró y compuso en Cala d'Or.

-Sí. El disco lo doy por acabado en Calella de Palafurgell, que es donde lo terminé. Pero un disco no se hace en 15 días, y Cala d'Or tuvo también un papel muy importante. En aquella época, mi vida pasó entre Cala D'Or y Palafurgell, lugares aun muy poco invadidos, donde todos los vecinos nos conocíamos. Nuestras vidas giraban en torno a unos cuantos bares y todo el mundo lo sabía todo de todo el mundo. Era un mundo muy pequeños. No como ahora. Ahora todo es otra cosa.

-¿Ha vuelto a Cala d'Or?

-Sí.

-¿Sabe que la casa dónde residía es ahora un hotel?

-Sí, pero no me lo miro. Cuando mis padres vendieron la casa di por cerrada una etapa de mi vida que sabía que no volvería. Yo me quedé unos terrenos en Cala Llonga. Estuve mucho tiempo sin vendérmelos pensando que quizás algún día... Pero ese día nunca llegó.

-¿Cómo ve la transformación de Mallorca?

- Se puede extrapolar a gran parte de las islas y también a Cataluña... Hay una parte de la vida lúdica que se convierte en una industria de la que hay quien se siente agradecido y beneficiado, mientras hay quien se siente maltratado.

-Ese azul del Mediterráneo, su infancia, sus raíces, los aires de libertad, se tiñen ahora de horror y muerte. ¿El Mediterráneo siempre es un lugar de lucha y conflicto?

-Así es. Es un puente cultural, un lugar de enriquecimiento e intercambio de conocimiento y por lo tanto un espacio de lucha y conflicto desde hace centenares de siglos. Ahora lo que está pasando tiene dos vertientes. Una es la contaminación terrible de las aguas, sobretodo contaminación plástica. El fondo del mar es un gran vertedor, lleno de montañas de plástico. Y, por otra parte, está la terrible historia de éxodo migratorio que se está produciendo estos últimos años como resultado de las guerras que hay África y en el Oriente Medio. Es una terrible ola de gente que trata de colocar su vida y la de sus hijos en alguna parte más segura. Y esto topa con una Europa egoísta y mezquina. Una Europa a la que le falta memoria, porque ha sido un pueblo de migraciones a lo largo de su historia y ahora parece que cierra la ventana que le enseña su pasado. Esto provoca esta sangría en el mar. Miles de personas pierden la vida tratando de buscar donde salvarse. Esto es tremendo. Y también es tremenda la actitud de los poderes que no ponen orden a esta situación. Ya no es cuestión de solidaridad, sino de humanidad y de justicia.

- ¿Qué siente cuando mira el mar?

- Cuando miro el mar no pienso en estas desgracias. El mar no es el responsable de nada. Él está en su lugar, hace sus cosas, tiene sus tiempos y juega con los astros y los hombres y todo lo que él, todopoderoso, puede controlar. No es responsable de todas esas barbaridades, sino que también es una víctima. Cuando lo miro veo una parte de mí. Veo mi infancia, mi camino. Yo soy un hombre de mar, aunque me gane la vida en la tierra. Lo disfruto, lo quiero, lo respeto y veo en él un elemento con el que estoy a gusto. Me gusta que me acoja, que me moje, compartirlo con todo el mundo y con todo tipo de bestias.

-¿Aun le canta?

-Nunca he dejado de cantar al mar. Y él me contesta siempre.

- 47 años de ese álbum. ¿Por qué no ha esperado a celebrarlo por su 50 aniversario?

-Porque no quería ser retenido por los números redondos, nada más. Me pareció un buen momento, me pareció que tenía el cuerpo para hacerlo, un cuerpo de mediterráneo y dije, hagámoslo. Además, esta anécdota me permite hacer broma en el escenario, cuando explico que no quiero que los números estén por encima de lo que quiero hacer.

- ¿Qué le enseñó este disco?

-Para mí supuso una sorpresa, eso lo primero. Cuando haces algo, una canción, un álbum, esperas lo mejor. Pero el tiempo y la gente se ocupa de él. Este es un disco del que todas las canciones han tenido sus momentos gloriosos, no solo la canción Mediterráneo. También Aquella pequeñas cosas, Pueblo blanco, Lucía. Muchas han tenido sus momentos de gloria individual. Es un disco muy redondo, por eso me siento muy satisfecho de ello. Y me hacía ilusión tocarlo todo junto, porque no tengo recuerdo de haberlo hecho, con todas las canciones. Y mira que es algo que he hecho con casi todos mis discos pero, no sé, a lo mejor lo he hecho y no me acuerdo. Y no tengo ningún papel que lo demuestre.

-¿Cómo será el concierto en Palma?

-(Ríe) ¡No te lo puedo contar! El disco ocupa un gran espacio, claro, y el mar es el elemento principal de todo el concierto. Entramos y salimos del mar, pero siempre está ahí presente.

-Sus canciones han convivido muy bien con el paso del tiempo. ¿Cómo explicaría esta vigencia, la longevidad de una canción, que la convierte en inmortal?

- Sí que han aguantado bien el paso del tiempo. ¿Por qué? Pues me gustaría que fuera porque son canciones que, siendo algunas más pretenciosas que otras, o más consistentes, están bien hechas. Aunque no todas, vaya eso por delante. Si me preguntaras cuántas canciones he hecho te diría que demasiadas. Cuando las hacía no pensaba ni sabia cuáles tenía que descartar y cuáles conservar. Hay canciones que me siguen dando sorpresas, pero podríamos decir que las que aguantan el paso del tiempo seguramente es porque están bien hechas. Después también están las modas, que juegan un papel importante. Si uno piensa en las canciones o los ritmos representan la primera y segunda década del siglo XXI.... Ostras, es un poco espantoso, si tenemos que confiar en lo que estamos oyendo. Bueno, ya lo he dicho todo.

-Con lo rápido que va todo ahora, con este consumo incansable... ¿Aun se hacen canciones inmortales o se producen solo con la intención de ser éxitos momentáneos?

-No, yo creo que se hacen canciones maravillosas y, si hay suerte, se podrán escuchar durante mucho tiempo. Hay gente trabajando con esto, más que nunca, el problema es la difusión que se pueda dar a esta obra. La manera en cómo todo está mezclado hoy en día, la rapidez del consumo... Hay gente que se dedica a hacer canciones muy bien hechas pero no tienen ni la oportunidad ni el respeto de ser escuchados.

-¿Compone cada dia?

- No, compongo a menudo, pero a diario no porque con la gira, y con la preparación diaria de los conciertos, no tengo tiempo. Lo que sí que es seguro es que cuando acabe la gira esta, si todo sigue bien, me meteré en una historia que será la de hacer un disco, que ya toca. Será en abril.

-Después de todo lo que ha vivido y visto, ¿Cree que es posible una revolución, o cambiar las cosas?

-Una pregunta difícil. No sé hasta qué punto la gente estaría dispuesta a perder una parte de lo que tiene para tratar de hacer un mundo mejor para todo el mundo. No estoy muy seguro... Vivimos tiempos en los que tenemos ejemplos de solidaridad magníficos, de grupos y personas concretas. Pero también, curiosamente, es un tiempo de egoísmo tremendo. No lo sé. Además, en la medida de que las personas no son capaces de trabajar por un futuro más justo, más participativo y más de todos, la naturaleza se encarga de tomar sus decisiones. El resultado de lo que hace la naturaleza y las personas como parte de la naturaleza... Es absolutamente imprevisible.

-Pronto hará un año del 1 de octubre. ¿Cómo ha cambiado en un año la situación política?

- Está igual. No se ha hecho nada para mejorar la situación. Creo que vivimos un momento en que no hay realmente una voluntad por parte de nadie de modificar la situación y si existe, no se nota. Creo que no hemos aprendido nada, se vive de las mismas fábulas y las mismas mentiras y no se modifica nada de la situación.

-¿Ve un poco de luz con el gobierno de Sánchez?

- Hay muy poca luz. Creo que las cosas van más allá de hacer un consejo de ministros en Barcelona. No sé, las cosas se han situado en unas posiciones que independientemente de los hechos políticos, hay un hecho social que a mi entender, ha dejado en muy mal estado a Cataluña.

-A punto de cumplir los 75 años, ¿Qué deseos en materia musical le quedan por cumplir?

-Me lo pensaré y, cuando cumpla los 75, cumpliré esos deseos. No me puedo quejar, he hecho lo que he querido, lo que he podido y lo que he sabido hacer. No tengo grandes cuestiones por resolver en este sentido.

-Y sin hablar de materia musical, ¿Tiene algún deseo?

-Sí, ver crecer a mis nietos. Pero eso no depende de mí, sino de la naturaleza.

- Esperemos que sea generosa.

-Yo también, porque disfruto mucho con ellos.