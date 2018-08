Luz Gabás: "En ´Palmeras en la nieve´ está toda mi vida"

-Sin duda podría escribir una novela aquí. Decía Víctor Hugo que el mar y la montaña hablan al mismo lado del espíritu. La palabra libertad a mí me obsesiona mucho. Yo vivo y soy de la montaña (de los Pirineos, de Anciles, pedanía de Benasque, en Huesca), y tengo una necesidad de libertad permanente. Los de la montaña, como los de las islas, tenemos muchas similitudes, como puede ser el sentido de identidad o el hecho de pertenecer a un territorio con una cultura propia.

–¿Qué necesita Luz Gabás para entregarse a la escritura?

–Tan solo un ordenador y una esquinita. La ventaja de escribir donde vivo, ya no por ser montaña sino por ser naturaleza, es que como estás mucho tiempo encerrado tienes tu premio de un paseo, de salir, escuchar el agua, y eso hace que el espíritu descanse.

–¿Es muy metódica?

–Muchísimo. Si no me pongo un orden creo que no saldría nada. Creo que era Elvira Lindo que decía que antes de sentarse a escribir encontraba siempre treinta razones para no hacerlo, como planchar, ir a buscar el crío, comprar? Escribir es un trabajo así que soy muy disciplinada.

–¿Siente que se transforma al escribir?

–Sobre todo al final. Ya lo decía Jesús Sánchez Adalid, el último mes eres una obsesión, hasta el extremo de no dormir bien. Yo soy una marmota pero el último mes hasta durmiendo me repito frases, localizo palabras que me chirrían y hago cambios. El último mes es horroroso. Normalmente tengo buen carácter, pero los últimos días antes de acabar una novela, no tanto. Me vuelvo irascible. Es mejor que me dejen tranquila y no se acerquen a mí.

–Con la publicación llegan las recompensas, los premios. Prueba de ello es Palmeras en la nieve, un libro del que, seis años después de que viera la luz, se sigue hablando. Prueba de ello es el acto programado para el día de este sábado en el Club Pollença, a las 21 horas, donde ofrecerá una conferencia sobre un best seller que ha sido traducido al italiano, inglés, noruego, catalán, holandés, polaco y portugués. ¿Sigue sorprendida ante el éxito?

–Yo tenía la intuición de que faltaba una historia escrita para el gran público sobre Guinea. Era muy consciente de lo que estaba haciendo aunque es verdad que nunca puedes prever lo que le va a pasar a un libro y en este caso influyeron muchos factores como una editora que se enamoró, caso de Raquel Gisbert, y una editorial grande detrás (Temas de Hoy).

–¿Qué le llevó a escribir una historia sobre el pasado colonial de España en África?

–Mi padre, mi abuelo y el primo de mi padre estuvieron muchísimos años en Guinea Ecuatorial. Del valle de Benasque y de la comarca fueron 200 personas a lo largo de cincuenta años a trabajar en las plantaciones de cacao y de madera. Yo crecí escuchando hablar de Guinea con total normalidad, como si fuera una provincia más de España. Me extrañaba que nadie supiera de este tema y que hubiera gente que ni siquiera sabía ubicar Guinea en un mapa. Con mi padre bromeaba sobre escribir algún día esta historia colonial. Ese fue el origen de la novela. Al fallecer mi padre, de repente, se me acabó el narrador, que se ceñía a lo cotidiano, a lo anecdótico, a la vida, así que empecé a investigar sobre la parte política, la transición de ser colonia a autonomía y posteriormente independiente. Esa fue la parte que más me costó escribir.

–¿Cuál ha sido el mayor premio que le ha brindado Palmeras en la nieve?

–El reconocimiento de los bubis, cuya cultura es la que más aparece en la novela. En Madrid los bubis me hicieron una fiesta y me nombraron bubi de honor. Me llenó de ilusión. Imagínate que viene alguien de Australia a escribir sobre la cultura mallorquina. Pues lo mismo.

–¿Le emocionó la versión cinematográfica, con los actores Mario Casas y Adriana Ugarte como protagonistas?

–Disfruté mucho con la película, por varias razones. Primero, ni en sueños me podría haber imaginado escribir una novela, que funcionara muy bien y que llegara al cine, con un presupuesto muy grande y una promoción brutal. Veía imposible que con esa energía e ilusión saliera algo terrible. Nos caímos bien con el director (Fernando González Molina), me enseñaron un téaser tráiler y ví que era el tono que le iba a la película. Es verdad que si haces un análisis de texto comparativo hay muchas diferencias, pero es que el cine es otra cosa. Lo que hicieron es coger la parte más potente de la historia de amor del libro y dejar la parte política, que la hubiera convertido en una película ladrillo. Otro director hubiera hecho otra interpretación. El gran mérito es que Palmeras ha servido para dar a conocer una historia muy olvidada.

–No sufrió con la película, ¿y con la redacción de la novela?

–Con eso sí. La película la hacían otros. Con la película solo podía ganar, al darle más difusión a mi libro. Yo escribiendo sufro mucho, al enfrentarme a mis demonios constantemente. A veces me pregunto por qué me meto en estas historias.

–¿Qué temas, junto al amor, reconoce como recurrentes en su producción literaria, que también abarca los títulos Regreso a tu piel y Como fuego en el hielo?

–La muerte, la identidad, la relación con la tierra, la libertad, las obsesiones y el sentimiento religioso.

–¿Cuándo, dónde y por qué empezó a escribir?

–Ya de niña escribía. Siempre me gustó. Siempre he llevado un boli en el bolso para tomar notas. Y un libro. Si quieres ser escritor tienes que leer. De niña, soñaba con llegar a dedicarme a este oficio. Recuerdo lo franca que fue Dolores Redondo cuando recogió el premio Planeta: Yo soñaba con este momento. Para mí el sueño fue ver las tapas de Palmeras en la nieve. En ese libro está toda mi vida.

–¿Qué significa para usted el aplauso unánime de crítica y lectores?

–Esa es la parte hermosa. Yo fui alcaldesa (de Benasque) cuatro años y me di cuenta de cómo es la política y cómo es la gente en su relación con la política. Sin embargo, en el lector hay amabilidad. Es raro, incluso en redes sociales, que entre gente a dar palos y poner a parir. Incluso las críticas en redes sociales son amables, aunque te diga que no le está gustando.

–Un caso aparte fue el de Màxim Huerta.

–Fue algo injusto. Tengo mucho aprecio a Màxim Huerta y eso que no tenemos una ideología próxima. No tendría que haber dimitido. Hubiera sido un buen ministro.

–¿Qué le llevó a usted a la política?

–Tenía ideas para hacer cosas por mi pueblo, tenía tiempo y me dije: ¿por qué no? Cuando salí elegida alcaldesa, en 2011, aún no había publicado Palmeras. Aquello fue algo imprevisible, y me desbordó. Aguanté los cuatro años como alcaldesa porque me había comprometido. Me resultó muy difícil desdoblar la vida de escritora de la política, y como soy muy cuadriculada lo tenía que tener todo muy separado. Lo llevé fatal. Y aún así por las noches escribí Regreso a tu piel. Aún estoy en fase de reencontrarme.