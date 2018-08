Eminem lanza por sorpresa ´Kamikaze´, su nuevo disco

El raperoha lanzado hoy al mercado, sin previo aviso, un nuevo álbum de estudio titulado "", presentado con unas escuetas palabras a través de su web oficial: "Intenté no darle muchas vueltas a esto... Disfrutadlo".Haciendo un"Licenced to Ill" (1986), el décimo disco de estudio del artista estadounidense recoge 13 cortes nuevos que incluyen, como remate, la canción que ha preparado para la banda sonora original de la película "Venom", del mismo título.El propio Eminem ha ejercido de productor ejecutivo del disco junto a Dr. Dre e incluye colaboraciones en este apartado, entre otros, de, Fred Ball (quien previamente trabajó con Rihanna o Beyoncé) y Boi-1da (Drake, Nicki Minaj).Además destaca la participación vocal en el tema "" de Justin Vernon, más conocido por su alter ego artístico de Bon Iver, y la de los raperos Joyner Lucas, Jessie Reyez, Royce da 5'9"", así como el "sampleado" del tema "Greatest" de Kendrick Lamar que realiza en "Humble".Convertido en el artista de mayores ventas en EE.UU. en la primera década del siglo XXI, se estima que Eminem ha despachado en total unos 48 millones de discos en todo el mundo desde que debutó con el disco "Infinite" (1996), al que siguió "The Slim Shady LP" (1999), distinguido con el Grammy al mejor álbum de rap, que volvió a conseguir con