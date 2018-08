Rayco Santana: "Un drag queen debe entregarse en cuerpo y alma a su espectáculo"

Grimassira Maeva participa por primera vez en el Festival S'Illo de Santanyí impartiendo un taller de vestuario en Can Timoner desde mañana al 1 de septiembre. Este personaje tan querido por el público conquistó la Gala Drag de Gran Canaria en 2014 y 2016, una gala que en sus inicios supuso "un 'boom' de libertad"

P ¿Qué taller impartirá en Can Timoner?

R Es un taller de la Escuela Drag dirigido a todos los públicos. La actividad consiste en conformar un espectáculo drag: crear un personaje, vestirlo, darle música y atender todas las pautas necesarias para llevar a cabo estas características.

P ¿Qué le llevó a crear la Escuela Drag en 2014?

R El espectáculo drag en el Carnaval de Canarias se vive de otra forma que en el resto del mundo. Desde que somos pequeños vemos la Gala Drag. Nos contagiamos de eso. El Carnaval en Canarias no es una fiesta eventual. Forma parte de nosotros. Está muy arraigado y lo vivimos mucho. Cuando era pequeño quería que existiese ese taller porque yo hubiese asistido porque quería conocer a los drags, saber cómo trabajaban ? Como nadie lo creó, cuando tuve la oportunidad le di color.

P Debutó en 2008 en la Gala Drag. ¿Qué balance hace de estos diez años?

R Tengo claro que uno tiene que hacerlo porque le gusta, sin pretender vivir de ello. Somos la mayor promoción del Carnaval pero el ayuntamiento no nos hace mucho caso.

P ¿Cómo nació Grimassira Maeva?

R Tenía un dúo cómico con Ramón Santana (Drag Mandrágora). En 2013 falleció y le rendí un homenaje creando a Grimassira Maeva. Él era Yasira y yo Grimanesa. Al fallecer, uní los dos nombres para rendirle un homenaje en la Gala Drag de 2014. Y gané. La verdad es que no hubo mucha aceptación del personaje. No pretendía ni pasar el corte de selección. Participé porque su familia iba a la preselección y era la manera de despedirme de él en el escenario. Fue un año después cuando protagonicé el espectáculo saliente de la gala cuando enganché al público. En la de 2016 aposté por un espectáculo muy insular, con una crítica turística. El show caló entre el público y volví a ganar.

P ¿ Qué satisfacciones le ha regalado este personaje?

R ¡No las puedo ni enumerar! Cada proyecto de este personaje ha tenido una aceptación increíble. La respetan mucho y cuenta con el cariño de los niños. Con lo mal educada que es, es muy querida por los niños y por el público en general. Es muy cercana. Su naturalidad es su mayor don. Su frescura, también.

P ¿Qué consejo le ha dado Grimassira Maeva a Rayco Santana?

R Que la vida son dos días, que este personaje se creó porque la vida de alguien se acabó en dos días. También me recuerda que cada uno es como es y debe respetar su naturaleza. Siempre se debe apostar por lo que uno piensa. Si uno cree en sí mismo y en su mensaje, va a tener la convicción para comunicarse con el resto de la gente.

P ¿Y Rayco a Grimassira?

R Rayco la ha enseñado a ser paciente, la ha educado y le ha inculcado el valor de la amistad.

P Drag queen... ¿se nace o se hace?

R Un drag queen nace con la emoción pero tú tienes que crear todo el resto pero si quieres ser drag queen, te tiene que nacer de dentro por la entrega en tiempo, en emoción y el poco dinero que uno gana.

P Desde pequeño soñaba con formar parte del espectáculo que ofrecen las drags...

R Sí. En el 1998 empezó la Gala Drag y en 1999 ya fue pública y televisada. Fue como un boom de libertad, de transgressión, de jugar a ser lo que tú querías ser, de que nadie te juzgara, la gente valoraba tu transformación... La Gala Drag ha ayudado mucho a la visibilidad, la homosexualidad? En este aspecto estamos mucho más avanzados que en la península porque desde hace muchísimos años los chicos van de la mano por la calle y nunca ha ocurrido nada. La Gala Drag ha sido un bálsamo para aceptar todo esto. La sexualidad no tiene nada que ver con ser drag queen. Hay drags mujeres heterosexuales, drags mujeres homosexuales, drags hombres homosexuales y drags hombres heterosexuales. No nos fijamos en la sexualidad.

P ¿Qué debe tener una drag para triunfar?

RLa convicción de que va a triunfar. La convicción de que lo que está haciendo necesita ser comunicado.

P Como continuaría la frase: Ser drag implica?

REntregarte en cuerpo y alma al espectáculo que vayas a hacer

P Por encima de todo, los drags provocan. ¿Cuál ha sido su última provocación? ¿La Grimassira embarazada?

R Grimassira Maeva sigue provocando, si no no sería Grimassira. Durante toda la promoción de la Gala Drag de este año, estuve hablando sobre la crianza, sobre los aspectos que te plantean cuando la sociedad te dice que tienes que ser madre. Y cuando lo eres, no es cómo te lo habían pintado. Una vez que te han convencido para ser madre, luego te dicen que no sabes dónde te has metido. Todavía sigo hablando de ello y continuaré contando mi experiencia de Mamaeva.