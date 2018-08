Elda un salto cualitativo y cuantitativo en su undécima edición.descorchará el próximo. La banda original liderada por el guitarrista, ofrecerá en su actuación en la isla los clásicos del género como Soul man, Knock on wood o Everybody needs somebody to love. Las entradas se pondrán a la venta el lunes desde 25 euros en mallorcatickets.com y en la taquilla del teatro.

Desde la organización aseguran que este año Jazz Voyeur da un salto cualitativo y cuantitativo. "La consolidación del festival como gran cita otoñal del jazz internacional en Mallorca ya es un referente después del éxito de los cuatro conciertos celebrados el año pasado con una excelente respuesta por parte de un público muy cualificado"