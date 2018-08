Emmanuel Bleuse: "Una orquesta debe hacer llegar el patrimonio musical a los jóvenes"

protagoniza el fin de temporada de Nits Clàssiques de la Tramuntana. Ensemble Tramuntana, dirigidos por, interpretará la divertida Sinfonía nº47 conocida como el Palíndrom y la Sinfonía nº44. Además, acompañará al, solista de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, en la interpretación del Concierto de violonchelo nº1, que ha sido redescubierto hace poco más de 50 años. En Palma, el concierto se celebrará mañana sábado a las 20.30 horas en el Claustre de Sant Francesc mientras que el domingo la cita será a la misma hora en la Església de Deià.

-¿Qué tiene de especial el Concierto de violonchelo nº1 de Haydn redescubierto hace 50 años?

- Es un concierto muy querido por el público porque tiene mucha energía y es muy positivo. Los espectadores suelen reaccionar muy bien a esta pieza, que utiliza solo los registros del chelo, todas las facetas del instrumento. El último movimiento es virtuoso, por eso, a los chelistas les gusta incorporarlo en su repertorio.

- ¿Qué le enamoró del instrumento?

- Es el registro humano. Además, su tamaño hace que sea un instrumento muy humano porque lo puedes abrazar como a una persona. No es un violín que solo tiene los agudos y tampoco un contrabajo que es enorme y solo tiene los graves. Es mi instrumento favorito porque puedes reproducir todas las tesituras de la voz humana, del bajo al soprano.

- ¿De dónde surge su pasión por el chelo?

- Cuando era pequeño mis padres, que eran músicos, me llevaron a un concierto de Rostropóvich y desde este día me quedé fascinado por el chelo por la interpretación tan mágica que hizo este maestro del concierto de Dvo?ák . Luego descubrí a Pau Casals. Rostropóvich y Casals fueron los dos maestros que hicieron que de cada vez me apasionara más por este instrumento.

- ¿Qué compositor casa mejor con su chelo?

- Ahora mismo es Haydn porque me he centrado mucho en este concierto. Ahora lo que más me gusta es tocar este concierto porque es muy especial y es especial porque fue el primer concierto que toqué con la Orquestra cuando era más joven, es como regresar a mis primeros amores. Me hace mucha ilusión.

- ¿Qué papel juega una orquesta en una ciudad?

- Una orquesta pública debe llevar la música a la gente joven que muchas veces no tiene acceso. Hay opciones para niños y para los adultos pero el deber de una orquesta es hacer llegar este patrimonio musical a los jóvenes porque esta música está hecha para que seamos mejores seres humanos. La orquesta debe ir a la gente, no esperar a que la gente acuda a ella.