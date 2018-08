Marala e In Crescendo presentan sus nuevos trabajos en Ireneu Espectacles

A pesar del calor, la música no para en vacaciones. Por ello, Ireneu Espectacles nos presenta esta semana dos propuestas de lo más interesantes. Así, el trío de voces femeninas Marala presentará su primer trabajo, Marala. El trío está formado por la mallorquina Clara Fiol, la catalana Selma Bruna y la valenciana Sandra Monfort. Cada una de ellas confiere al grupo los aires de su tierra. Sus canciones miran a las raíces. Son voces de tradición y de proximidad mezcladas con guitarras e instrumentos de percusión. Este espectáculo "único" tendrá lugar este jueves a las 20 horas en Ireneu Espectacles.

La otra propuesta de la semana tiene que ver con el concurso de TV3 Oh Happy Day!.Y es que In Crescendo regresa este viernes a las 20 horas a la Sala Ireneu Espectacles para deleitar a los espectadores con su nuevo espectáculo Ínfimit. Este grupo vocal, que nació hace cuatro años para participar en la segunda edición del Oh Happy Day, protagoniza tres conciertos en la isla. Hoy actuará en un barco en Port de Pollença mientras que mañana visitará el Parc de Sa Rectoria en Binissalem.