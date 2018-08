Ireneu Espectacles sube a escena Marala e In Crescendo

A pesar del calor, la música no para en vacaciones. Por ello, Ireneu Espectacles nos presenta esta semana dos propuestas de lo más interesantes. Así, el trío de voces femeninaspresentarán su primer trabajo, Marala, que acaban de publicar. El trío está formado por. Cada una de ellas confiere al grupo los aires de su tierra. El resultado es un repertorio que hermana y que se nutre de las músicas de los territorios de habla catalana. Sus canciones miran a las raíces. Son voces de tradición y de proximidad mezcladas con guitarras e instrumentos de percusión. Este espectáculo "único" tendrá lugaren la sala Ireneu Espectacles ubicada en el Polígono de Son Valentí, en la calle Tèxtil, número 9. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Musicasa ( Conservatorio y Vía Roma) por diez euros mientras que en taquilla costarán dos euros más.

La otra propuesta de la semana tiene que ver con el concurso de TV3 Oh Happy Day!.Y es que que In crescendo regresa este viernes a las 20 horas a la Sala Ireneu Espectacles para deleitar a los espectadores con su nuevo repertorio y su nuevo espectáculo Ínfimit. Este grupo vocal nació hace cuatro años para participar en el casting de la segunda edición del Oh Happy Day, una edición que ganó. Después de dos discos, varios espectáculos y de girar por Cataluña, Balears y Europa, regresan a la isla. El grupo vocal está formado por jóvenes de entre 20 y 28 años. Admiten que su formación coral es "más clásica" pero disfrutan interpretando canciones modernas llevándolas a tu terreno. No hay duda de que siempre buscan la creatividad y la innovación para conseguir que el público vibre con sus actuaciones. Las entradas anticipadas, que también se pueden encontrar en Musicasa, cuestan 12 euros mientras que en taquilla valdrán 15. Además de esta actuación, mañana In Crescendo actuará en Port de Pollença. Será otro recital de lo más especial ya que el concierto tendrá lugar durante un paseo en barco. El jueves la formación coral visitará el Parc de Sa Rectoria en Binissalem.