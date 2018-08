Joan Cassanyes: "Muchos espectáculos de magia solo son un catálogo de imposibles"

Mago. Dice que hay dos cosas que se ven desde muy lejos: la Muralla China y el ego de un mago. A sus casi 22 años, ha dado espectáculos en Rumanía y Holanda. Esta tarde actuará en el Teatre de Binissalem, donde la misma magia se rebela contra este ilusionista de Palma.

Sí. Bueno, yo estudié Ilusionismo y Magia en El Escorial. Teníamos que ir en tren a clase. Si no era Hogwarts, se le parecía mucho.

¿Cómo es el mago Cassanyes?

Tiene muchas caras. El espectáculo de esta tarde en Binissalem, por ejemplo, es algo muy gamberro, muy cómico y aleatorio, porque nos gusta mucho el lado más surrealista de la magia. Pero, en otras ocasiones, tocamos puntos más poéticos. No entendemos la magia solo como arte, sino como una herramienta de cambio, desde el más sutil y pequeño, como un estado de ánimo, hasta un cambio revolucionario complejo. Hoy será algo más pequeño. Se trata de que la gente que asista se lo tome como un ritual y salga cambiada, a un nivel muy personal.

En otros espectáculos contamos muchas más cosas, se reflexiona sobre la identidad, hacia dónde vamos como personas, pero también sobre la inmigración, el racismo, la xenofobia...

¿Cómo se habla de estos temas haciendo magia, algo que aparentemente es para encantar, gozar, divertir?

El problema es que la magia es un arte, que podría considerarse total, que en sí mismo no es nada. Lo que importa es el contenido de lo que haces. La magia tiene un potencial comunicador. A nivel semiótico dice muchas cosas. Muchos de los juegos de magia hablan de la muerte. Por ejemplo, el típico juego de la cuerda que se corta y se recompone. ¿Esto que es más que el hilo de la vida? La magia explica muchas cosas, lo que pasa es que los magos no lo sabemos y utilizamos la magia como una masturbación, porque nos gusta saber secretos que otros desconocen.



Habla de la magia como un arte, y no siempre se trata como tal.

Toda pintura puede ser arte pero no toda pintura es arte. La mayoría de magos no están formados como artistas. Puedes ir a una tienda de magia y comprarte juguetes y herramientas para los trucos y funcionará, podrás hacerlo, porque el público desconoce lo que estás haciendo. Los efectos funcionan solos.

¿Cómo puede convertirse la magia en algo artístico?

Utilizando los secretos que sabes para contar algo, para ir más allá, tocar las emociones.

Dice que no es lo que hará esta tarde.

El espectáculo de hoy no es muy grande a nivel artístico, no contamos mucha cosa. Se centra más en el personaje, ya que todos los juegos han pasado por su filtro y se ha hecho creado una atmósfera caótica. En el escenario, después del espectáculo todo acaba hecho un desastre porque ha habido algo como una metamorfosis, tanto a nivel espacial y como por parte del público. El público se va transformado. Puede que llegue pensando que va a un espectáculo de magia normal, y no es así. No destaca por su gran magia poderosa, sino por la intención de que esta magia llegue a algún sitio. Expone un poco los límites de lo que es el espectáculo. Se podría definir al personaje como el antimago. Es un mago prepotentne altivo, pero todo le sale mal. La magia va contra el mago.

Suena diferente a lo que suele pensar al pensar en un espectáculo de magia.

Valoro mucho la gente que hace espectáculos que podríamos describir como normales, lo que se ve habitualmente. Hay gente buenísima, pero muchas veces eso no trasciende a lo artístico. Creo que hay tres cosas que se tienen que hacer con toda el alma: el arte, el amor y la revolución. Y se tienen que hacer a la vez. No podemos hablar de arte sin querer transmitir algo, de cambiar algo. Como decía Bertolt Brecht: "El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. A veces, los espectáculos de magia simplemente son una demostración de saber hacer algo, una sucesión de efectos, un catálogo de imposibles. Más que mostrar estas cosas imposibles, a mí me interesa que lo imposible pueda afectar a las cosas posibles.

¿La gente está preparada para entender así algunos de los espectáculos de magia?

Por suerte o por desgracia ha habido un boom mágico. Se ve por televisión, llena teatros, es más visible. Pero pasa que la magia que se vende es muy concreta. Hay que entretener a parte de hacer levitar algo. Hay que hacer un espectáculo y no solo una demostración. Creo que se tiene que educar al público pero también a los propios magos. Cuando hablo con compañeros sobre la magia teatral, mucho me dicen que no vale la pena, que no interesa... No creo que esto sea así, simplemente hay que cambiar convicciones. Entre mis referentes están Jan Fabre y James Thiérrée. Me gusta ver lo que están haciendo, es un teatro muy visual, muy nuevo peor antiguo a la vez.

Preparas algo nuevo más poético, has dicho antes.

Sí, lo que vendrá es más artístico y poético. Llevo tres años dándole vueltas y formas. Hablará sobre la memoria y el olvido, algo que durante toda mi vida me ha afectado. Quiero plantear quienes somos, y si somos desde la memoria o desde el recuerdo. Mi abuela, al final de su vida, con el Alzheimer, no era, simplemente estaba ahí. Esto me llevó a pensar si realmente son los recuerdos lo que nos construye como personas. Un hombre, muy mayor y muy sabio, me dijo un día que la llave de la vida era vivir con ganas y recordar con ganas. Lo resume todo.

¿Siempre ha querido ser mago?

En realidad odiaba a los magos. En aquella época en que todo el mundo hacía clubes en el colegio se me ocurrió hacer uno de magia, pero de magia fantástica, con brujas, dragones... Y vino un amigo que quería formar parte del club diciendo que él no creía en la magia fantástica pero sí en la de los magos que hacían desaparecer monedas. Yo pensé que no, que eso no era magia. No me gustaba. Y no sé muy bien por qué ni cómo, un día cogí un libro que había en casa, hice un juego de magia no se con que motivación, recuerdo que me ayudó mi madre. Luego lo hice ocn un amigo, con quien empezamos a hacer juegos. Y nada, investigué más profundamente, invertí en esto, hice un espectáculo en es Pla de na Tesa, me colgué de una grúa, me invitaron a Rumanía, Holanda, en breves iré a Austria... No sé qué ha pasado pero estoy aquí. Magia.

¿Cómo es una escuela de magia? Me lo imagino como algo muy loco.

Lo es, en las comidas ves gambas levitando (ríe).

Eso no es verdad.

No, pero a veces pasa. En las comidas de Navidad era todo muy caótico. Es algo psicologico los magos tenemos la presión de los secretos y cuando nos reunimos con otros magos es como mira que he aprendido a hacer mira eso. Y una de las cosas que más te satisfacen como mago es engañar a otro mago. Y cuando cenas con magos... de repente pasan cosas. Y no solo eso, hemos formado una familia, nos gusta reir y las bromas y claro, mezclar magia y tonterias-...y nosotroa bueno, estamos aprendiendo. Cuando vienen los veteranos, es demasiado.

Es como otro mundo.

El mundo de la magia es muy hermético. Fui al congreso nacional de magia y en uno de los espacios tenías que entrar con acreditación. Era el mercado mágico. Brutal. Stands de lo más coloridos, explosiones, confeti, sonidos raros, cosas levitando, todo el mundo haciendo trucos. Me gusta reivindicar esta parte más friki del mundo mágico.