Damon Albarn y Primal Scream, en el cumpleaños del verano

, la cofundadora de la marca, no ha decepcionado puesto que reunió en Deià a celebridades, artistas y músicos británicos que están en la cúspide de la fama. La fiesta, que tuvo lugar en la casa que el matrimonio posee entre este pueblo de la, dejó un rastro importante en Instagram, donde pueden verse imágenes del músico Damon Albarn (Blur, Gorillaz) actuando juntoAmbos militan en la banda, amén de ser dos de los músicos más importantes de la escena inglesa. Sin duda, hubo momentos muy emocionantes durante la velada. Uno de ellos fue cuando Simonon cantó para los asistentes la célebre Guns of Brixton de su mítica banda The Clash.

Quien también estuvo tocando en Deià fue el líder de Primal Scream, Bobby Gillespie, quien incluso subió una foto en su cuenta oficial acompañado por el modelo, dj y actor británico Josh Quinton. La mallorquina Pa amb Oli Band también estuvo dándolo todo sobre el escenario.

También pasaron por el cumpleaños el productor Bob Geldof; la actriz, cantante y modelo francesa Josephine de la Baume, exmujer del dj y productor Mark Ronson; la intérprete inglesa Sadie Frost, quien fuera pareja de Jude Law; o la poderosa estilista Katy England.

Por los comentarios, la fiesta fue "increíble", "impresionante" y dejará huella en la memoria de todos los invitados, además de confirmar que Deià sigue siendo el pueblo que más famosos de peso atrae.



Kate Moss y Liv Tyler, en Deià

La gran sorpresa de estos días en Deià ha sido la presencia de la modelo internacional Kate Moss, amiga y habitual de las fiestas de todos los famosos anteriormente citados. La cotizada imagen de muchas marcas de moda ha estado alojada en La Residencia.

El otro rostro conocido que ha estado por la zona es Liv Tyler, amiga asimismo de Moss y de los fundadores de la marca Rockins. Ella misma confirmó su presencia en el pueblo mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde aparece con uno de sus hijos en brazos y con una espectacular vista al mar.

La hija del líder de Aerosmith ha estado estos días con su marido, David Gardner, y sus pequeños, relajándose en la zona y compartiendo días de navegación por la costa de la Tramunta con unos amigos, entre los que se encontraban Mario Sorrenti, el fotógrafo de cabecera de Moss, el artista visual André Saraiva o Alexandre de Betak, uno de los organizadores de desfiles más reputados para marcas como Dior, Calvin Klein o H&M. En una de sus stories de Instagram, la actriz muestra cómo pudieron seguir desde el barco a un delfín que iba nadando a pocos metros.