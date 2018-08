Los incansables Ali, Astro y Mickey de UB40 conquistan Port Adriano con su reggae

El concierto de ayer enempezó fuerte: Here I am baby fue el tema con el que la históricadio inicio a lo que se convirtió, para muchos de los presentes, en una. Después del dj que amenizó una espera que se alargó treinta minutos, salieron al escenario los instrumentistas, de los que brillaron, sobre todo, el saxofonista y el trompetista. Y con los vientos empezaron a moverse los cuerpos.

El tiempo se paró cuando aparecieron sobre el escenario los auténticos Ali Campbell, Astro y Mickey Virtue, que recibieron una calurosa bienvenida por parte del público -del que destacaba el número de asistentes extranjeros y la diversidad de edades-. Fue como si todos los presentes dijeran: come and take me.La cita no era para menos: con cuatro décadas de trayectoria, la gente sigue aclamando la agrupación UB40 como el mito musical que es: la banda de reggae más famosa de Inglaterra, reconocida, admirada y seguida a escala mundial.

Cerca de 1.800 personas se acercaron a ver con qué fuerza siguen tomando el escenario estos veteranos, gracias a los que más de medio planeta se familiarizó con la música de Jamaica. "Mallorca, ¿estás prepada la fiesta?", gritó al público Astro. Fue un sí. En lo más alto de las gradas se veía gente bailando, los de las mesas -situados en frente del escenario- dejaban intuir sus ganas de levantarse moviendo las espaldas, los de la pista se dejaban llevar y los que no tenían entrada seguían el concierto desde fuera, a vista de pájaro desde los miradores de los restaurantes del Port. She's got it, Cherry oh baby, Red red wine -por supuesto-, She loves me now? todas las canciones que sonaron fueron coreadas por el público, respondiendo a la llamada de los de Birmingham.

Giras mundiales



El último trabajo de la banda, que ahora se conoce como UB40 feat Ali, Astro y Mickey, se publicó el pasado marzo: A Real Labor of Love. Se trata de un álbum que homenajea la música que los influenció, además de servir como una puerta abierta al conocimiento de temas clásicos de los años 80 para los oyentes más jóvenes. UB40 es uno de los grupos que ha vendido más copias de discos: unos setenta millones en casi cuatro décadas de trayectoria; además de estar presentes con sus canciones en las listas de éxitos del Reino Unido una cincuentena de veces. Ahora, sus giras mundiales incluyen visitas a América del Norte y del Sur, Nigeria, Sudáfrica, Dubai, Papúa, Papúa Nueva Guinea y Europa. Lejos de visualizarse una retirada, esta banda multirracial parece que sigue apostando por el reggae y sus ritmos espaciados, pero no por eso menos bailables. Una apuesta que les permite seguir contagiando su energía joven y liberadora.