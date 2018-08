12.08.2018 | 00:10

Palma baila la nostalgia de los 90 con Gala y Chimo Bayo mallorca music experience

Miles de personas se congregaron anoche en son fusteret para romperse las caderas al ritmo del mejor dance de los años 90. Por el escenario de este macroconcierto nostálgico pasaron Gala, Rozalla y Chimo Bayo, además de otros artistas como Taleesa, Rebeca o Viceversa. Sonaron éxitos como Freed from Desire, Come into my life, Faith, Everybody's free o Así me gusta a mí, convirtiendo Son Fusteret en una gran discoteca al aire libre. La cita contó con la participación del locutor Fernandisco y The Jumper Brothers.