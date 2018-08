10.08.2018 | 00:29

The Jacksons brillan en Port Adriano

Los hermanos de Michael Jackson actuaron ayer en Port Adriano celebrando con todos sus admiradores su estancia en la isla mientras interpretaban las canciones que les llevaron al éxito. Los componentes del mítico grupo The Jacksons actuaron en el debut de su 50 aniversario. Durante el espectáculo sonaron temas muy conocidos como I want you back, ABC o I´ll be there, aunque también hubo tiempo para escuchar algunas canciones del nuevo disco. Los artistas se mostraron muy agradecidos e ilusionados por volver a actuar en Mallorca.