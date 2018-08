Las danzas de Samper, en vivo

Francesc Blanco al piano y Ensemble Tramuntana dirigido por Barry Sargent estrenarán ´3 danses mallorquines per a piano i orquestra de cordes´ de Baltasar Samper. Se trata de un "estreno mundial" ya que esta versión de las tres danzas es una de las joyas musicales que han encontrado entre el patrimonio del músico mallorquín adquirido por el Govern y que está custodiado en el Arxiu del Regne de Mallorca

La recuperación de cualquier patrimonio musical no sirve de nada si no lo ponemos a disposición de las artes en vivo". El pianista Francesc Blanco lo tiene muy claro. Las joyas musicales que recuperará al piano junto a Ensemble Tramuntana (bajo la batuta de Barry Sargent) son 3 danses mallorquines per a piano i orquestra de cordes de Baltasar Samper: So de Pastera, Dança dels Cossiers y So d´artesà. Estos tesoros se han encontrado entre el legado adquirido por el Govern al nieto del músico mallorquín por 40.000 euros. Este patrimonio regresó en junio a la isla del exilio en México.Blanco desgrana que Samper había escrito dos danzas que se habían interpretado en Barcelona pero al analizar el patrimonio que ahora custodia el Arxiu del Regne de Mallorca se encontró una versión de tres danzas que nunca se ha tocado. Así, el musicólogo Amadeu Corbera detalla que la última vez que se tocó la versión de dos danzas fue en 1937. El experto recordó que era una obra para piano de 1928 que posteriormente Samper orquestó y reestrenó en 1935. Dos años después se volvió a interpretar. "La versión de tres danzas es nueva. No se ha interpretado nunca. Creemos que esta nueva danza, la de los Cossiers, la compuso en México. Mantuvo el nombre de la primera, So de Pastera. Luego intercaló la Dança dels Cossiers y a la última le cambió el nombre. Así el Ball de sa cisterna pasó a llamarse So d´artesà", especifica el musicólogo.Por su parte, Blanco puntualiza que las danzas están basadas en melodías populares, algunas de las cuales sólo están recogidas en algún cancionero de 1930. "No nos han llegado por tradición oral", matiza el pianista que adelanta que este "estreno mundial" tendrá lugar el 31 de agosto en el Arxiu del Regne a las 21.30 horas. El recital se repetirá el 2 de septiembre en el Claustre de Sant Domingo de Pollença a las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirir en Musicasa del Conservatori y en la web de Euroclassics. "Este estreno me hace mucha ilusión", confiesa Francesc Blanco que estará acompañado por un quinteto de cuerdas bajo la batuta de Barry Sargent. Asimismo, el pianista recuerda que había una versión de dos de las danzas para piano a cuatro manos editada en 1996 por ONA Digital. "Es muy atractivo poder estrenar estas obras que son muy especiales para mí", remarca.Para que este proyecto financiado por el Consell sea una realidad, el músico Ferenc Racz ha hecho un trabajo de edición de las partichelas para cada uno de los instrumentos. "Se trata de un trabajo bastante significativo de recuperación del patrimonio de una obra lo suficientemente importante de Samper. Es la primera vez que aprovechamos el legado que ha llegado recientemente a la isla para interpretarlo en vivo".

"Un viaje musical al revés"

Además del estreno de estas tres danzas, el recital propone "un viaje musical al revés". Blanco se explica. Los integrantes de la Escola de Música i danses de Mallorca bailarán So de pastera y también tocarán las otras dos piezas para que el público pueda escuchar cómo sonaba la música que inspiró a Samper y que solo nos ha llegado a través de medios escritos. El recital será de lo más divulgativo ya que contará con Amadeu Corbera como presentador.

Blanco adelanta que además de estas tres piezas, también interpretará al Samper "más clásico" con temas como Balada de piano o Estudi per piano. Corbera explica que Balada es una obra de piano que constaba en los registros pero que no habían identificado. "Entre la época de las cartas y la partitura que localicé en México datada en 1942, deducí que era Balada de piano", concreta. En cambio, añade, "Estudi per piano es un nombre que le puse a una obra que localicé y que entiendo que era para piano. Es inédita porque no consta en ningún registro".