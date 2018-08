Bàrbara Juan moldea con flores el pedestal de la Virgen

Es una tradición. Desde hace 16 años, lahace una intervención artística, cultural y tradicional de la interpretación litúrgica de lapara celebrar la Asunción de la Virgen incorporando las

Este año, la intervención la ha llevado a cabo la artista Bàrbara Juan, con una obra fabricada con uno de sus materiales favoritos. Se titula 'De lo que hi som quan ja no hi som' y representa el hecho de que fallecer no significa desaparecer y "la mejor imagen para demostrarlo es la Virgen María", defiende Bàrbara. Estilísticamente tiene dos partes diferenciadas: el lecho que está cubierto de flores de cerámica, que evoca al momento de la asunción y la parte inferior que está repleta de simbolismos y reflexiones.

La inaguración tiene lugar mañana viernes día 10 en la iglésia dels Sagrats Cors y habrá un concierto de violonchelo a cargo de Marc Alomar. La Mare de Déu o también conocida como Mare de Déu Morta mezcla arte contemporáneo con la tradición poética y mística que tan arraigada está en Mallorca, ya que cada desde hace mucho tiempo cada 15 de agosto se instala la Virgen María yacente en las iglesias. La imagen, de talla gótica, es del Reial Convent de Sant Francesc.

"Esto es una cama, una figura totalmente doméstica. Debajo de la cama todos tenemos una problemática: a todos nos da curiosidad saber que hay debajo. En el lecho de la Virgen María tiene que haber luz y tiene que haber vida", afirma Bàrbara. Por este motivo, como novedad, el tálamo está cubierto de una tela blanca iluminada desde dentro. Se pueden observar ramas y hojas a contraluz representando que la naturaleza. La artista explicó que se trata de una metáfora: "Estas flores me las encuentro siempre al entrar en casa, me acompañan durante todo el camino, y es de lo que va también la religión". Además, también aparece una frase escrita en francés que representa que después de una muerte, vas descubriendo cosas que no sabías de esa persona.

La intervención se podrá visitar en la iglesia dels Sagrats Cors de Palma a partir del 11 hasta el 17 de agosto, con un horario de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas.