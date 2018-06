Sorpresas aseguradas en el concierto de OT en Inca

El evento del verano. Así ha descrito el alcalde de Inca,, el concierto de Operación Triunfo , que se celebrará el próximo miércoles 29 de junio en el polideportivo Mateu Cañellas. Esta mañana han presentado el evento el "embajador" de la isla en la academia,; su compañera; el miembro del jurado de OT y director de marketing de Live Nation Entertainment,; el alcalde de Inca; el delegado de Participación Ciudadana y Fiestas,; y el concejal de deportes de Inca,

Joe Pérez-Orive ha advertido, sobre todo para los despistados, que las entradas se están agotando y que "quedan ya muy pocas". Además, ha celebrado que el concierto en Mallorca sea en Inca y no en la capital, Palma, ya que estos eventos "no deben atender solo a las capitales de provincia". El que ha sido miembro del jurado en esta edición augura "sorpresas" en el concierto del próximo miércoles, pues los ex concursantes van sacando sus singles y el concierto gana en "personalidad y cercanía", aunque ya de por si es "ecléctico, con muchos estilos de música, muy dinámico y muy potente" Además, "los chicos están en su mejor momento", ha asegurado Joe.

Por su parte, el mallorquín, Ricky Merino, se ha declarado "enormemente feliz" de poder actuar en casa con sus compañeros. También ha reflexionado sobre "el tirón" que Mallorca va ganando año tras año con el show buisness.

"Habrá sorpresas. Espero hacer algo en honor a mi tierra", ha dicho el cantante. Quién sabe si le dejarán cantar "Mi isla", una canción propia del artista que se puede escuchar en Youtube.

Mimi Doblas se ha mostrado igualmente feliz de traer el concierto de Operación Triunfo a Mallorca, ya que su padre lleva muchos años aquí y es en la isla donde ella veraniega. Sobre lo que pasa encima del escenario en los conciertos, Mimi ha explicado que "nos lo pasamos súper bien todo y es algo que se contagia al público".



Más frecuencia ferroviaria

El alcalde de Inca ha explicado que se habilitarán 5 solares cercanos al polideportivo, lo que supondrá un augmento de 500 plazas para aparcar vehículos particulares.

Además, han llegado a un acuerdo con el Govern para aumentar las frecuencias del tren a partir de las 12 de la noche. Aunque aun no es seguro, también intentarán que el servicio de bus sea más efectivo esa noche.