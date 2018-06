El desastroso concierto de Amaia Montero en su regreso a los escenarios

Acabo de asistir al espectáculo mas bochornoso de mi existencia. El primer concierto de la gira de Amaia Montero ha sido simplemente horrible. A partir de la sexta canción no ha dado una nota. — Eurotubers (@eurotubers) 9 de junio de 2018

Acabo de ver videos sobre el concierto de ayer en Renedo de Amaia Montero y, ¡qué pena todo!



Tirarlo todo a la borda por su poca profesionalidad y responsabilidad. Con las buenas canciones que tiene incluso en su último álbum, que es superior a los de otros artistas. — M (@casasola89) 10 de junio de 2018

Después de cuatro años,grabado en los Kensaltown Recording Studios de Londres. La cantante, no obstante, no ha tenido un buen inicio de gira de presentación de su nuevo trabajo.La exvocalista de La Oreja de Van Goghdonde los asistentes se quedaron estupefactos con la "horrible" actuación que ofreció Amaia Montero.Son muchos los comentarios aparecidos en las redes sociales en los queque ofreció la cantante. Se quejan de la mala calidad del sonido, de constantes gallos, desafines e incluso ponen en duda si la intérprete se encontraba bajo los efectos de algún tipo de sustancia.Además, muchos internautas ponen de manifiesto la mala sintonía demostrada por Amaia Montero con el resto de los músicos del concierto. De hecho, entre los muchos vídeos colgados en las redes sociales figuran varios en los que se puede ver a la cantante(se puede ver a partir del minuto 13:50 en este vídeo subido a Youtube por el usuario guillednezp16). En un momento, dado, incluso pregunta al público: "¿Están tocando en otro tono sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no?".