Rossy de Palma: "El corto ahora tiene su propio peso, ya no es el hermano pobre"

n Rossy de Palma (Palma, 1964) ha vuelto a amadrinar el III Certamen de Cortos de Port Adriano, que en su gala de ayer en CineCiutat repartió 11.000 euros en premios. Fuera de juego de Miguel Ángel Durán conquistó al jurado de esta tercera edición. La que fue chica Almodóvar disfrutó con las proyecciones de las diez obras finalistas. "Hay trabajos muy ingeniosos y de mucha calidad. Es un festival joven pero que se debe potenciar y, como sus premios son generosos, seguro que esto ayudará a que se anime", admitió la actriz que acaba de estrenar El intercambio de Ignacio Nacho. Abogó por abrir el certamen (es un requisito que el 25% de la trama suceda en el entorno del puerto). "Creo que Port Adriano tendría que abrirse. Tienen que enterarse por todos lados de que se puede hacer sin estar in situ, así el certamen se abriría a otras ciudades. El cortometraje ahora tiene su peso específico. No es el hermano pobre del largometraje. Tiene su manera de existir", argumentó la madrina del certamen que no dudó en felicitar a Port Adriano por su apoyo. "Si la ayuda no viene de las instituciones culturales, que es de donde tendría que venir, es de agradecer las iniciativas como la de Port Adriano", remarcó Rossy de Palma que ya ha hecho las peticiones "urgentes" que tenía que hacer al nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta. "Se lo he pedido por Twitter y por WhatsApp. El tema del IVA es fundamental y la abducción del Teatro Real del de la Zarzuela todavía se puede paralizar", dejó claro la intérprete que emprenderá nuevos proyectos de cine que no puede avanzar. Eso sí, aprovechó para "tirar los tejos" al Teatre Principal. Y es que el año que viene quiere "resucitar Resiliencia de amor" para llevarla de gira a París, Lisboa, Buenos Aires... "Espero poder venir al Principal", deseó.

El certamen tuvo más caras conocidas y es que la actriz y presentadora Usun Yoon se alzó con el premio que otorga la ESADIB a la mejor interpretación femenina por su papel en Eventual o a la calle, el trabajo de Oscar Eguía. "No me lo esperaba. Es la primera vez que participo. Hay que apoyar a los creadores con talento", aseguró la actriz con nuevos proyectos televisivos que no puede desvelar. Pedro Orell se alzó con la distinción al mejor papel masculino.

Fuera de juego es el corto de Miguel Ángel Durán que ayer triunfó por partida triple. Y es que de los 60 trabajos inscritos, la cinta protagonizada por Miquel Àngel Torrens, Cati Mut, Nina Parejo, José Artero y Kevin Serrano se alzó con el primer premio dotado con 5.000 euros pero también ganó el Premio AICO a la mejor realización técnica y fue el elegido para participar en el Evolution Mallorca International Film Festival. Goldboy de Jero Forradellas conquistó el segundo premio mientras que el trabajo de Ivo Erasmo, El hombre que perdió su sombra, quedó en tercer lugar. Elena Pasero recibió por Otro una distinción especial al mejor corto menor de un minuto.