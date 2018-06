Patricia Perales conquista el concurso ´Futur Adlib´

A la tercera va la vencida. Patricia Perales, de 28 años, se presentaba por tercera vez al concurso para diseñadores noveles de Balears, Futur Adlib. Su tenacidad tuvo recompensa. Y es que su colección Cut fue la favorita del jurado de este concurso de moda celebrado la noche del jueves en Marina Botafoch, en Eivissa.

"Le he puesto empeño", bromeó ayer tras recordar que era la tercera vez que se presentaba al concurso. "Quedar finalista ya era un premio pero la verdad es que ganar el certamen es gran impulso", confesó ayer la joven diseñadora que dejó claro que cuando le dieron el premio no se lo podía creer. "Estoy abrumada", admitió Perales que en esta ocasión acudía a la pasarela para ver otros diseños. "Había sido finalista en ocasiones anteriores, pero este año no tenía ninguna aspiración", admitió la joven diseñadora, que aseguró que el premio es "una forma de tener un portfolio para que los futuros clientes sepan lo que somos capaces de hacer y se den cuenta de nuestra versatilidad".

Admitió que en esta edición, se liberó de la presión y presentó una colección inspirada en la "pureza y autenticidad" de las casas payesas y mezcla la contemporaneidad de la arquitecta Zaha Hadid. En sus seis prendas, de color blanco, incluye neopreno para que se adapten "a la perfección" a la figura de la mujer. "La artesanía en detalles de ganchillo, el vacío que deja pequeñas porciones de piel expuestas por las texturas creadas a mano o a tejidos calados" completaron su propuesta Cut. "La moda Adlib apuesta por la artesanía y el trabajo hecho a mano, dos conceptos muy importantes en mi colección", explicó la joven diseñadora.

El concurso Futur Adlib es una oportunidad para tener un contacto directo con una pasarela de verdad. Por ello, diez jóvenes promesas de la moda presentaron el jueves propuestas muy variadas. La preferida fue Cut, de la mallorquina Patricia Perales.

Paula Aguilar presentó Summer of love mientras que Sara Bauzá apostó por Elysium. La ibicenca Sonia Ferrer ensalzó la belleza de la imperfección con Wabi sabi. Neus Guillén continuó el desfile con Mi único amor es mi único odio. De constrastes también era la propuesta de Elvira Heras Martí. El mallorquín Francisco Heredia Fernández presentó Between, una colección femenina armónica, simbólica y sensible al entorno. La elegancia fue la seña de identidad de Natalia Martínez que presentó Mutantes. María del Carmen Vidal cerró la pasarela de Futur Adlib con un alegato a la protección de la posidonia.