Tres músicos mallorquines participan en el anuncio de Estrella Damm

Los isleños interpretan a los músicos de la banda (ficticia) de Oriol Pla, uno de los protagonistas del anuncio, quien, a parte de actor, también es músico. Pla es Álex en el cortometraje de De la Torre, y comparte protagonismo con la actriz Michelle Jenner, que es Julia. De hecho, el título de la ficción es Álex y Julia.

Lerma, Colombàs y Tomàs han rodado un total de dos secuencias: una en la que están tocando en un bar en directo una versión del tema I wish that I could see you soon de Herman Dun, que protagonizó el anuncio del año 2013, El Bulli; así como un momento en una fiesta que se celebra en el corto.

Desde Utopia126, la productora que rodó el anuncio, explican que la agencia Trafalgar 13 (encargada de la parte musical del anuncio) les propuso los músicos mallorquines, con los que en Utopia126 han quedado "encantados" y "muy satisfechos" con su trabajo. Una de las cosas que han querido destacar desde la productora es que en la secuencia del anuncio que salen tocando "tocan de verdad, en directo". Los isleños estuvieron rodando dos días en Formentera (lugar en el que se rodó el anuncio hace 9 años).

No hay muchos más detalles del anuncio. Sin embargo, por las imágenes que se ven en el tráiler, parece que podría ser una especie de viaje por el paisaje musical que los anuncios de Estrella Damm han sugerido hasta ahora. Los temas que han sonado en ellos han logrado convertirse, la mayoría de veces, en grandes canciones del verano. Quizás si alguien se ha olvidado de alguno, el cortometraje de De la Torre se lo recordará el próximo lunes.