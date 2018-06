El Govern pide fondos a la ecotasa para museizar los Closos de Can Gaià

Proyecto

palma

05.06.2018 | 23:16

El yacimiento de Closos de Can Gaià.

La conselleria de Cultura presentará el proyecto de museización de los yacimientos de los Closos de Can Gaià de Felanitx en la próxima convocatoria del I mpuesto de Turismo Sostenible (ITS), una propuesta de Amics dels Closos de Can Gaià y el Ayuntamiento de Felanitx que la Conselleria ha elevado como uno de sus proyectos ITS prioritarios para este año.



La consellera de Cultura, Fanny Tur, ha destacado esta prioridad en la presentación que ha tenido lugar en Felanitx conjuntamente con el alcalde del municipio, Joan Xamena, acompañado del concejal de Área Social, Cultura y Patrimonio, Xisco Duarte; una prioridad en la misma línea que el proyecto del Museo de Son Fornés de Montuïri, que presentó al ITS el año pasado y del que recibió financiación.



La prioridad como proyecto ITS también viene dada porque es un proyecto vinculado a la nueva dirección que ha emprendido el Museu de Mallorca; precisamente su director, Bartomeu Salvà, que también ha participado en la presentación, ha sido uno de sus jefes de campañas.



Este proyecto, valorado en más de un millón de euros, será global y contará con cinco fases: un museo al aire libre para que así se convierta en el primer yacimiento de Balears completamente accesible, una construcción de una réplica de una naveta, un centro de recepción de visitantes, además de la compra de los terrenos, y un trabajo de excavación e investigación..



Desde 1996, se han hecho 23 campañas de excavaciones en verano en los Closos de Can Gaià, en Portocolom, considerado el poblado de navetes más importante de Mallorca.



El yacimiento está declarado BIC con categoría de zona arqueológica en 2000 y, anteriormente, BIC en 1985 y Monumento Històrico-artístico en 1966.